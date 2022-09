Congo-Brazzaville: Vient de paraître - "Homo détritus" de Stéphan Gladieu

Pour son rapport au monde vivant, Wilfried N'Sondé signe les textes de l'ouvrage de Stéphan Gladieu paru début septembre chez Actes Sud, Beaux-Arts.

En 104 pages, l'auteur d'Homo détritus livre une série de portraits à la rencontre de "Ndaku ya, la vie est belle", une coopérative d'artistes dans le quartier de Matonge, à Kinshasa, en République démocratique du Congo, qui récupèrent et utilisent des déchets pour revisiter des habits traditionnels et dénoncer la pollution industrielle, entre autres par un fort message politique et environnemental.

Au-delà de la beauté intrinsèque de l'objet livre, à travers les images des artistes qui rêvent d'un pays meilleur, uni, qui ne soit pas une poubelle de l'histoire, Wilfried N'Sondé apporte sa plume littéraire à cette manière visuelle de conscientiser le lecteur face à un des fléaux de la dégradation d'un milieu naturel à cause de substances chimiques et de déchets industriels.

Photographe auteur de la série "Corée du Nord" publiée chez Actes Sud en 2020 et exposée aux Rencontres d'Arles en 2021, Stéphan Gladieu a d'abord couvert la guerre et les questions sociales à travers l'Europe, l'Asie centrale et le Moyen-Orient. Aujourd'hui, il continue de réaliser des reportages pour des magazines internationaux mais se concentre principalement sur son travail artistique.

ISBN : 978-2-330-16748-6

Prix indicatif : 32.00€

24.00 x 32.00 cm

104 pages

Traduit par : Charles Penwarden