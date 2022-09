Congo-Brazzaville: Football-transfert - Bakambu quitte Marseille pour Olympiakos de Pirée

C'est donc la fin entre Cédric Bakambu (31 ans) et l'Olympique de Marseille. Il a résilié son contrat pour s'engager avec Olympiakos de Pirée en Grèce.

L'attaquant international congolais n'a pas pu s'imposer à la Cannebière depuis son arrivée au mercato d'hiver passé. Il a joué quelques matchs, marqué des buts et délivré des passes décisives sous le coach Sampaoli qui semblait compter sur lui.

Mais avec l'arrivée du technicien croate Igor Tudor, Cédric Bakambu n'est pas parvenue à vraiment engranger du temps de jeu. Et le clou de cette situation malencontreuse pour l'international congolais, c'est son absence sur la liste des joueurs de l'OM pour disputer la Ligue des champions. C'était son objectif en venant au club phocéen.

Poussé ainsi à la porte, le joueur formé à Sochaux en France et passé par Bursapor en Turquie, Villareal en Espagne et Beijing Gouan en Chine a été obligé de prendre la direction de la Grèce. Et finalement, il va disputer, non pas la Champion's League, mais l'Europa League qu'il avait déjà pris part avec Villareal en Espagne.

Olympiakos est logé dans le groupe que Nantes du milieu de terrain congolais Samuel Moutoussamy. Au sein du club grec, Bakambu va retrouver une autre star, ancien de Real Madrid, le latéral gauche brésilien Marcelo. Notons que Bakambu et Moutoussamy sont rappelés par le sélectionneur Sébastien Desabre des Léopards de la RDC pour les deux matchs amicaux Fifa contre le Burkina Faso et la Sierra Leone le 23 et 27 septembre à Casablanca au Maroc.