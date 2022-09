Congo-Kinshasa: Depuis Kwamouth / Conflits Teke-Yaka - Adolphe Muzito s'engage pour la restauration d'une paix durable

L'ancien Premier ministre Adolphe Muzito s'est rendu, comme annoncé dans la province de Maï-Ndombe lundi 12 septembre 2022. Avant d'arriver à sa destination, le leader de Nouvel Elan a effectué une petite descente dans les cités de Mbakana, Mongata et Kinsele, où il a rencontré et échangé longuement avec des déplacés de Kwamouth.

Loin d'un périple aux fins politiques, comme il l'a souligné dans son allocution, son déplacement s'inscrit dans le cadre de la recherche d'une paix durable entre filles et fils Teke et Yaka en débandade.

A son arrivée, l'initiateur de Nouvel Elan a entamé des consultations dans chaque village de cette partie de la province de Maï-Ndombe, avec dans sa gibecière, des vivres et non vivres qu'il a distribués aux victimes de ces conflits.

Il a promis, sur la situation des déplacés, de mener des plaidoyers auprès des organisations tant nationales qu'internationales, pour aider les victimes. "Nous sommes venus compatir avec nos frères qui ont connu des deuils et qui ont été forcés de quitter leur milieu de vie, le territoire de Kwamouth, suite à ce conflit. J'appelle nos militants de Nouvel Elan d'éviter de politiser ma descente ici. C'est dans un cadre de tristesse que je suis venu m'enquérir de la situation afin de voir dans quelle mesure assister les miens. Je ne suis pas venu bredouille. J'ai apporté avec moi des vivres et non vivres.

C'est possible que ce soit pas suffisant... on verra comment mener un plaidoyer à partir de Kinshasa auprès des ONG afin de venir en aide pour les besoins les plus pressants en entendant qu'une solution sécuritaire soit trouvée et que la paix revienne ", a-t-indiqué.

Après cette étape, l'ancien premier ministre et toute la délégation qui l'accompagne se dirigeront à Mashambio et à Kwamouth, avec le même message de paix et de la cohésion pour le rayonnement de l'espace Grand Bandundu.

Par ailleurs, depuis le début des conflits, près de trente personnes ont succombé dans les affrontements. Le gouvernement central tente de calmer les tensions qui s'observent dans tous les deux camps. Dernièrement, le vice premier ministre en charge de l'intérieur, accompagné d'une importante délégation s'est rendu sur place à Kwamouth, pour s'acquérir de la situation et lever les options afin de faire revenir l'ordre et la paix. Fidel Songo