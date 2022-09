Congo-Kinshasa: Assainissement du secteur commercial congolais / OCC - Christelle Muabilu et Etienne Tshimanga devant les grands défis !

La sphère commerciale congolaise est émaillée de contrefaçons et pirates qui exposent en danger la population d'une façon ou d'une autre. Ce qui signifie la lourde et grande tache de la nouvelle équipe récemment nommée par ordonnance présidentielle, à l'office congolais de contrôle dont les commandes sont entre les mains d'Etienne Tshimanga et Christelle Muabilu, respectivement Directeur général et directeur général adjoint, qui ont pris officiellement fonction mardi 13 septembre 2022.

Pour l'un comme pour l'autre, il sera question, à travers cette charge, de mettre toutes les batteries en marche en vue de se démarquer des anciennes gestions et de faire rayonner cette entreprise de l'Etat qui tient entre ses mains, les vies de plusieurs millions de congolais.

Un véritable défi à relever pour les deux dirigeants de l'OCC, notamment à Christelle Muabilu, nonobstant qu'elle n'est pas dans le rang des essayistes en l'administration et a su, du reste, gérer avec mérite une grande entreprise multimédia pendant plusieurs années.

Défis, oui, plusieurs. Défi d'escamoter le système acariâtre des entreprises chimériques qui fulminent au jour les jours le territoire national, en général, et Kinshasa la capitale, en particulier avec des produits dévastatrice. A ce propos, les exemples sont légion. Plusieurs produits vivriers et non, selon les témoignages de la population, première et unique victime, circulent quasi-librement sur le sol congolais.

Jus, huile, et autres produits à composition infecte ou déjà périmés sont consommés à grande quantités dans des foyers des congolais lambda. Les entreprises indo-pakistanaises sont les plus productrices de ces substances dangereuses.

Face à ce tableau sombre, la rigueur, la traçabilité, le sérieux restent la seule arme de conquête pour anéantir ce réseau mafieux et de criminels.