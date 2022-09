Congo-Kinshasa: Retombées de l'amélioration du climat des affaires en RDC - Washington intéressé par le lithium congolais

On en sait un peu plus de la visite d'une délégation américaine conduite par le conseiller senior en charge de la sécurité énergétique de la Maison Blanche, Amos Hochstein. Les USA affichent clairement leur intérêt pour le lithium congolais. Cette délégation de l'émissaire de Biden a rencontré les représentants de la société américaine basée en RDC, Peidmont Lithium pour conclure des accords miniers. Le plus important, fait-on savoir, c'est de promouvoir les investissements américains pour cette matière première stratégique qu'est le lithium.

Étant l'une des matières premières indispensables dans la fabrication des batteries de véhicules électriques, le cours mondial de lithium a connu une croissance exponentielle ces dernières années. Actuellement, elle se négocie à près de 2400$ la tonne.

La délégation américaine a, à cet effet, reconnu que ces investissements sont le fruit de l'amélioration du climat des affaires en RDC. Ce qui est la clé de voûte pour attirer davantage les investissements américains qui débouchent sur un développement économique bénéfique, durable et inclusif.

La RDC est aujourd'hui l'une des meilleures destinations pour les investissements en lithium dans le monde à cause de ses réserves stratégiques estimées à plus 44 millions de tonnes. Situé dans la ville de Manono, dans le Tanganyika, les réserves minières en lithium qui s'y trouvent font de ce site le plus grand gisement de lithium en roche dure dans le monde, renseigne-t-on.