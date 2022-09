Congo-Kinshasa: 20ème anniversaire de la création de l'UA - Xi Jinping et les dirigeants de l'Union africaine (UA) se félicitent

Le Président chinois Xi Jinping et les dirigeants de l'Union africaine (UA) se sont échangés des messages de félicitations à l'occasion du 20ème anniversaire de la création de l'UA et du 20ème anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et l'UA.

Le 9 septembre 2022, le président Xi Jinping et le président en exercice de l'Union africaine et président sénégalais Macky Sall ont échangé des messages de félicitations pour célébrer le 20ème anniversaire de la création de l'UA et le 20e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et l'UA.

Xi Jinping a déclaré : " Au cours des 20 dernières années, l'UA a dirigé les pays africains pour avancer à grands pas sur la voie de l'unité et de l'auto-amélioration, du développement et de la revitalisation, et de la construction de l'intégration. Elle a démontré la force de l'Afrique dans la lutte contre le COVID-19 et la défense du multilatéralisme et des intérêts communs des pays en développement. La Chine et l'Afrique ont toujours été de bons amis, de bons partenaires et de bons frères qui partagent les difficultés et le bonheur. Les relations de la Chine avec l'UA ont résisté à l'épreuve des turbulences internationales, et la profondeur et l'étendue de la coopération ont été continuellement élargies, jouant un rôle de premier plan dans la transmission de l'amitié traditionnelle entre la Chine et l'Afrique et le renforcement de la solidarité et de la coopération dans la nouvelle ère. J'attache une grande importance au développement des relations sino-africaines et je suis prêt à travailler avec le président Macky Sall et les autres chefs d'État des États membres de l'UA pour faire du 20e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et l'UA un nouveau point de départ, faire progresser l'esprit d'amitié et de coopération sino-africain, mettre pleinement en œuvre les résultats de la 8e conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine, se soutenir fermement sur les questions liées aux intérêts fondamentaux et aux préoccupations majeures respectifs, et renforcer continuellement la représentation et la voix des pays en développement dans les affaires internationales, apportant de nouvelles contributions à la construction d'une communauté de destin Chine-Afrique dans la nouvelle ère. "

Macky Sall a déclaré : " À l'occasion du 20e anniversaire de la création de l'UA, le président Xi Jinping a adressé un envoyé de félicitations chaleureux, démontrant pleinement l'amitié profonde entre les populations africaine et chinoise. Je tiens à vous exprimer ma sincère gratitude pour cela. J'apprécie hautement l'amitié, la solidarité et la coopération traditionnelles entre l'Afrique et la Chine, ainsi que le partenariat dynamique dans le cadre du Forum sur la coopération sino-africaine. Je voudrais vous réitérer le soutien ferme de l'Afrique au principe d'une seule Chine et à la construction conjointe du continent africain et de la Chine pour construire une communauté de destin sino-africaine dans la nouvelle ère. "