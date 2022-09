Gabon: A la découverte des oeuvres de l'artiste Kaory Mambo

L'artiste gabonaise Kaory Mambo a mis au grand jour ses oeuvres artistiques à l'Institut français du Gabon, ce jeudi 15 septembre 2022. Replica est sa toute première exposition d'art. Le but pour elle, c'est de réunir les différentes gens autour de l'art. La jeune artiste est récemment diplômée de l'Académie des Beaux-Arts de Palerme, en Italie.

Pour elle, c'est toute une passion. L'art et elle, c'est une histoire d'amour. Kaory Mambo peint depuis sa petite enfance. Replica est la toute première exposition d'art de l'artiste Kaory Mambo. Dans ses oeuvres artistiques, la jeune gabonaise présente un univers de jeu visuel dans lequel communiquent figure humaine et nature, à travers la représentation d'éléments répétitifs, le reflet et l'idée d'abondance. "Je m'inspire de la vie de tous les jours, de qui on est, de ce qui compte pour moi. En peignant, j'apprends à chercher moi-même en tant qu'artiste" "révèle t-elle.

A travers la représentation d'éléments répétitifs qu'elle peint, Kaory explique que cet aspect artistique naît d'une enquête d'équilibre entre ses différentes influences et la culture gabonaise . Elle dit aussi s'inspirer de l'art Kango, plus spécifiquement de l'esthétique liant géométrie et plasticité des sculptures des pays d'Afrique centrale, de la tessellation (méthode qui permet de doubler les triangles sur une surface donnée) que l'on retrouve dans le tissu africain et d'une recherche personnelle liée à sa sensibilité.

L'artiste Kaory Mambo met donc sur le même plan, des éléments d'environnement différents. "J'utilise le même jeu visuel pour représenter de manière poétique mon travail artistique" fera t-elle savoir. Dans ses oeuvres, la jeune artiste gabonaise vous invite et vous conduit au voyage.

L'art, faut-il le rappeler, regroupe les œuvres humaines destinées à toucher les sens et les émotions du public. Il peut s'agir aussi bien de peinture que de sculpture, vidéo, photo, dessin, littérature, musique, danse...