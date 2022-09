Afrique: Football - " Maroc capitale du football africain " - Les Barea à l'épreuve des Congolais et des Béninois

Officiel. Le calendrier de la préparation au tournoi amical " Maroc capitale du football africain " du 19 au 27 septembre prochain a finalement été dévoilé par la Fédération malgache de football (FMF). Dans une semaine débutera au Maroc la préparation des Barea de Madagascar dans le cadre des journées FIFA. La liste des 23 joueurs a été officialisée par la FMF, le 6 septembre dernier, avec la confirmation des joueurs cadres de la CAN 2019 et l'arrivée de deux nouvelles têtes. Interrogé sur le choix des joueurs, le technicien français Nicolas Dupuis nous a évoqué :" Onze joueurs étaient absents en juin pour des raisons valables (blessures, fin de championnat bloqués par les clubs). Les locaux ont essayé de rendre une bonne copie mais malheureusement, la différence de niveau est encore énorme entre les compétitions. Jouer contre les Black Stars était encore trop compliqué par exemple.

Il y a encore du travail. La qualification au Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) est historique et remarquable. Elle a été très difficile et tout le monde a compris que nous avons besoin des expatriés pour la qualification à la Coupe d'Afrique des Nations (CAN). La différence en dépit du travail effectué en Proleague est encore très importante ". Pour cette préparation en terre marocaine, les Barea et sa bande affronteront les Diables Rouges de la République du Congo le 24 septembre et les Guépards du Bénin le 27 septembre dans le cadre d'un tournoi international triangulaire.

Parmi les nouvelles têtes figurent le latéral auxerrois Kenji Van Boto et Rémy Vita du FC Sittard. Seulement trois joueurs locaux ont été appelés par Dupuis, à savoir le gardien Nina Razakanirina Rakotoasimbola d'Elgeco Plus; le milieu, Olivier Randriantsiferana et l'attaquant, Fanomezantsoa Tsilavina " Drogba ". D'autres sélections africaines se sont tenues à l'image du Burkina-Faso, du Bénin, de la République Démocratique du Congo, de la Sierra Léone et de la République du Congo.