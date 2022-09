Afrique: Boxe - Championnats d'Afrique - Direction la finale pour Richarno Colin et Merven Clair

Richarno Colin et Merven Clair se sont qualifiés pour les finales des Championnats d'Afrique, ce jeudi soir à Maputo. Les Mauriciens boxeront pour l'or, ce samedi, au Pavilhao de Academica. Merven Clair a gagné par décision partagée après un combat serré contre l'Algérien Youcef Islam Yaiche. Il boxera en finale contre le Marocain Hamza Barbari. Plus tôt, Richarno Colin a signé une impressionnante victoire par KO face au Guinéen Alseny Conte. Il retrouvera l'Algérien Yahia Abdelli pour la finale des 63,5 kg.

En montant sur le ring, Richarno Colin affiche la sérénité. Dès l'entame, il impose son rythme. Mais son ambitieux challenger se montre audacieux. Au milieu du premier round, Alseny Conte tente une attaque. Expérimenté, le Mauricien ne panique point. Il esquive et riposte avec un puissant crochet du gauche à 1 minute et 41 secondes de la fin du premier round. Son adversaire est au tapis et l'arbitre met un terme au combat.

Après cette victoire, Richarno Colin se dit très satisfait. "Après les deux combats disputés, je me sens bien. Je suis à fond dans la compétition", dit-il. Demain, le Mauricien disputera sa deuxième finale aux Championnats d'Afrique après celle de 2011 au Cameroun. "Je vais me donner à 100% contre l'Algérien. Je reste très concentré. Par ailleurs, je remercie le DTN (NdlR : Roberto Ibanez Chavez) qui me suit de Maurice. C'est avec lui et Richard Sunee qui m'accompagne qu'on met en place les stratégies de combat", indique-t-il. L'Algérien Yahia Abdelli a aussi remporté son combat avant la limite. Sa confrontation avec le médaillé d'or des Jeux d'Afrique 2019, Abdelhaq Nadir, a été stoppée par l'arbitre à l'issue du premier round.

J. P-L.

Le parcours des Mauriciens

63,5 kg

Demi-finales : Richarno Colin (MRI) b. Alseny Conte (GUI) par KO au premier round

Quarts de finale: Richarno Colin b. Joshua Tukamuhebwa (UGA) à l'unanimité des juges (5-0)

Huitièmes de finale : Richarno Colin (MRI) b. Mohanad Jaber (SUD) sur forfait

71 kg

Demi-finales : Merven Clair (MRI) b. Youcef Islam Yaiche (ALG) à la majorité des juges 4-1

Quarts de finale : Merven Clair (MRI) b. Stephen Zimba (ZAM) à la majorité des juges (3-2)

Huitièmes de finale : Merven Clair (MRI) b. Isaac Zebra Ssenyange (UGA) aux points à l'unanimité des juges (5-0)