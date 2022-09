Madagascar: L'hommage de tout un peuple à sa reine

Tout le peuple britannique s'est retrouvé à l'unisson autour de la dépouille de sa souveraine décédée. Les citoyens britanniques ont manifesté leur profond respect à la reine Elisabeth II, en se massant sur le trajet du cortège mortuaire qui était parti d'Edimbourg pour arriver hier au palais de Westminster. Les sujets de sa majesté ont mis de côté tous les différends qui peuvent exister dans le royaume et c'est une immense gratitude qu'ils lui ont témoignée durant ces quelques jours écoulés. Le Royaume-Uni connaît des crises et la royauté, ces dernières années, en est un exemple vivant. Mais c'est une institution qui incarne la stabilité et l'unité du pays et à laquelle tous les habitants se raccrochent.

L'hommage de toutun peuple à sa reine

Le monde entier a suivi en direct sur les chaînes de télévision toutes les cérémonies qui ont eu lieu depuis l'annonce jeudi dernier du décès de la reine Elisabeth II. Tout le monde a été frappé par les témoignages d'amour prodigués par les dizaines de milliers de Britanniques, petits et grands, venus déposer des gerbes de fleurs un peu partout. Ils ont montré qu'ils étaient peinés et qu'ils ressentaient une immense perte. Ceux qui ont été approchés par le roi Charles III et par ses enfants lors d'un bain de foule improvisé, ont témoigné de cet attachement qu'ils éprouvent envers la famille royale. Toutes les querelles qui ont éclaté en son sein ont été oubliées. Il ne restait plus que cet attachement aux héritiers de la couronne qui s'est traduit par ces mains se tendant vers leurs souverains. Le cortège mortuaire amenant la dépouille a cheminé à travers les routes et de nombreux sujets de la reine étaient massés sur le trajet qui s'est déroulé dans un silence impressionnant. Il y a des haltes pour des cérémionies religieuses. Le cercueil est exposé depuis hier au palais de Westminster et le public peut venir se recueillir devant la dépouille. Une immense foule s'est rassemblée pour pouvoir rendre à la reine son ultime hommage. Les funérailles officielles auront lieu le lundi 19 septembre en présence de nombreux Chefs d'État venus du monde entier.