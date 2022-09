Afrique: Le président Tebboune invite le Roi de Bahreïn à participer au sommet arabe d'Alger

Alger — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a été reçu, jeudi à Manama, en sa qualité d'envoyé spécial du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, par Son Altesse, Cheikh Mohammed Bin Mubarak Al Khalifa, représentant spécial de sa Majesté le Roi de Bahreïn, pays frère, à qui il a remis la lettre d'invitation adressée par le Président de la République à son frère, Sa Majesté le Roi Hamed Ben Issa Al Khalifa pour participer au sommet arabe, prévu début novembre prochain à Alger, a indiqué jeudi un communiqué du ministère.

A cette occasion, le ministre a transmis "les salutations du président de la République à son frère, Sa Majesté le Roi Hamed Ben Issa Al Khalifa, et son souhait de voir le Royaume de Bahreïn participer activement au prochain Sommet arabe et apporter sa contribution pour assurer sa réussite et sortir avec des résultats à même de relever les défis actuels et de promouvoir l'action arabe commune", selon la même source.

De son côté, "Son Altesse, Cheikh Mohammed Bin Mubarak Al Khalifa a salué les efforts de l'Algérie pour assurer le succès du sommet arabe", affirmant la pleine disposition du Royaume à adhérer à cette démarche louable, au service des intérêts de la nation arabe.

Son Altesse a en outre transmis les salutations fraternelles de Sa Majesté le Roi de Bahreïn, au Président de la République.

La rencontre a permis également de "passer en revue les relations bilatérales entre l'Algérie et le Royaume de Bahreïn et d'aborder les perspectives de leur développement et l'échange d'expériences et d'expertises dans divers domaines d'intérêt commun, notamment dans les secteurs des hydrocarbures et des industries de transformation, au service du développement et de la stabilité dans les deux pays frères", conclut la source.