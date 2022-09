Algérie: Décès de Abderrahmane Mehdaoui - Le président de la FIFA présente ses condoléances

Alger — Le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino, a adressé une lettre de condoléances à la Fédération algérienne de football suite à la disparition du regretté Abderrahmane Mehdaoui, entraîneur, enseignant, éducateur et ancien sélectionneur national, entre autres, mardi à l'âge de 73 ans, des suites d'une longue maladie. Dans cette lettre, le président de la FIFA a loué les grandes qualités de feu Mehdaoui et l'empreinte qu'il a laissée dans le football algérien et international.

"Mehdaoui aura dirigé, pendant près de 25 ans, de nombreux clubs dans son pays, ainsi qu'en Arabie saoudite et en Libye. En sélection nationale, ayant débuté comme adjoint puis co-entraîneur, il devint sélectionneur national en 1997, puis sera rappelé en 2002. Il sera également par la suite nommé entraîneur de l'équipe nationale militaire, remportant avec celle-ci le titre de champion du monde militaire en 2011", a-t-il ajouté.

"Cadre du Ministère de la jeunesse et des sports, formateur et encadreur des stages, directeur de développement puis directeur de formation à la FAF, ayant consacré de nombreuses années au service du football algérien, son héritage et ses réalisations, sur et hors du terrain, et en particulier sa passion exemplaire, sa personnalité, sa bienveillance et ses qualités humaines, ne seront pas oubliées et il nous manquera beaucoup", a souligné Infantino dans son message.

"Au nom de la communauté internationale du football, je tiens à exprimer notre plus profonde sympathie à la Fédération algérienne de football, ainsi qu'à la famille, aux amis et aux proches d'Abderrahmane Mehdaoui. Nos pensées sont avec vous tous. Nous espérons que ces souvenirs et nos mots de soutien contribueront à apporter un peu de paix et de réconfort en cette période difficile" a-t-il conclu.

La dépouille de l'ancien sélectionneur national de football, Abderrahmane Mehdaoui, décédé mardi à l'âge de 73 ans des suites d'une longue maladie, a été inhumée mercredi au cimetière de Garidi à Kouba.