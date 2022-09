Ile Maurice: Concert de Nora Fatehi - Un concours pour recruter des danseurs mauriciens

A l'approche du concert de Nora Fatehi qui aura lieu le 15 octobre à l'hôtel Long Beach à Belle-Mare, la société Ami Vision de Dubai, dirigée par Amina Ghivalla, lancera la compétition "Dance with Nora Challenge" le 24 et 25 septembre prochain au Celebs Restaurant à Bagatelle à partir de 11 heures. Le but est de trouver des danseurs mauriciens qui accompagneront la chanteuse sur scène. Les candidats devront être âgés entre 8 ans et 30 ans. Lors du casting, ils devront reproduire les pas de danse de l'artiste sur les musiques Dance Meri Rani, Saki Saki ou Dirty Little Secret. Les enfants et adolescents de moins de 16 ans doivent être accompagnés de leur parent muni de leur carte d'identité.

Le panel de jury sera composé d'Amina Ghivalla, directrice d'Ami Vision, l'animateur de radio, Jerry Nayna ainsi qu'un membre de l'équipe de Krumania Dance Academy. Après le concours, le jury aura pour tâche de choisir quatre talents locaux composés de filles et de garçons, qui auront la chance de partager la scène avec Nora lors du concert.

Amina Ghivalla explique que l'idée lui est venue lorsqu'elle a constaté que l'île possède beaucoup de talent dans le domaine. " Je souhaite mettre la lumière sur la jeunesse mauricienne, en les poussant à croire en leurs rêves. Le challenge #DancewithNora est un concept que l'artiste Nora Fatehi tient à cœur car c'est une manière pour elle aussi de repérer les jeunes talents de demain". Dans la foulée, elle précise qu'une partie des gains du concert sera reversée à une association locale qui aide les enfants qui n'ont pas accès à l'éducation.

Les candidats intéressés doivent s'inscrire sur le site www.dancewithnora.amivisiondubai.com et donner les informations nécessaires.

En attendant, les participants peuvent publier leur performance sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtags suivants.