Ile Maurice: Ascencia - Les profits dépassent le milliard de roupies!

Ceux qui arguent que le secteur de l'immobilier qui abrite essentiellement des bureaux et activités associées à la consommation est un des secteurs qui marchent, et qui ont fait preuve de résilience surtout après l'épisode inattendu du Covid-19, n'ont pas tout à fait tort. La performance d'Ascencia, filiale du groupe Rogers et un des opérateurs phares du secteur retail à Maurice, vient de le démontrer au vu de sa performance pour l'exercice qui s'est achevé au 30 juin. Ascencia est propriétaire des centres commerciaux de Bagatelle Mall, Phoenix Mall, Riche Terre Mall, Bo'Valon Mall, So'flo, Kendra et Les Allées.

En effet, l'analyse de la performance de quatre pôles d'opération qui attestent de la bonne santé ou pas d'un acteur économique est très positive pour Ascencia. Les bénéfices ont atteint le milliard de roupies pour l'exercice 2021-22, alors qu'ils étaient de Rs 957,9 millions pour l'exercice 2020-21. Le chiffre d'affaires et les résultats au niveau des opérations ont suivi la même tendance. Le chiffre d'affaires a accusé une hausse de 16,2 %, passant de Rs 1,3 milliard en 2020-21 à Rs 1,6 milliard en 2021-22. Les bénéfices sont au rendez-vous au niveau des opérations. Ils ont connu une hausse de 10,3 %, passant de Rs 1,2 milliard pour l'exercice 2020-21 à Rs 1,3 milliard pour 2021-22.

Que dire alors des revenus que les opérations de la filiale du groupe Rogers ont rapportés dans ses caisses ? Les Rs 956,7 millions enregistrées pour l'exercice 2020- 2021 ont franchi la limite du milliard de roupies pour atteindre Rs 1,1 milliard. Les actionnaires qui ont maintenu leurs actifs dans l'actionnariat d'Ascencia peuvent sourire. Car une somme de Rs 439 millions sera distribuée comme retour sur leur investissement pour l'exercice 2021-22.

Cette situation aura également permis aux têtes pensantes d'Ascencia de mettre en place un plan de restructuration de ses dettes bancaires existantes, qui s'élèvent à Rs 4,76 milliards. Une démarche qui a permis à cette société d'envisager une réduction du coût de la dette et, par la même occasion, d'améliorer le profil d'échéance de ses obligations en termes d'endettement.

La manne qui tombe de l'univers des acteurs engagés tant dans le secteur des services que dans la distribution de produits de consommation est également tombée dans l'escarcelle des locataires des sept malls d'Ascencia. En effet, le trading density, terme qui désigne la performance globale de leurs ventes, enregistre une hausse de 16,8 % pour l'exercice 2021-22. Cette situation est occasionnée essentiellement par un taux de fréquentation en croissance de 9,6 % dans le portefeuille. Cette performance impacte positivement le taux d'occupation des surfaces locatives, solidement implantées, sans fléchir au sein des sept malls avec un taux de remplissage stable à 97 % contre 97,3 % en 2021.

Autre élément encourageant de la performance d'Ascencia est le renouvellement de sa surface locative. Elle est parvenue à renouveler avec succès 17 % de sa surface locative, à un taux de revalorisation locative (rent reversion rate) de 5,6 %. La revalorisation locative est considérée comme le baromètre capable d'indiquer s'il y a eu une augmentation ou une diminution estimée du loyer d'une propriété lorsque le loyer brut est inférieur (ou supérieur) à la valeur locative estimée.

Le plus gros contrat de renouvellement dans le portefeuille d'Ascencia a été réalisé à Bagatelle Mall, avec 27 % de sa surface locative renouvelée pour cinq ans, à un taux de revalorisation locative de 7,4 %. Le concept baptisé 42 Market Street, destiné à offrir un espace aux petites et moyennes entreprises dans la nouvelle aile de Bagatelle Mall, a enregistré un taux de fréquentation de quelque 2 500 visiteurs par jour.

Développement durable

Les malls d'Ascencia continuent de séduire de nouveaux venus. Le dernier n'est autre que McDonald's, qui a ouvert ses portes à Bo'Valon Mall et, du coup, s'affiche comme le premier de l'enseigne dans le Sud au mois d'août. Il y aura du neuf au mall de RicheTerre. Un projet de rénovation de sa façade, de son food-court et des espaces communs dans les mois à venir est à l'ordre du jour. Pendant que les rayons du soleil de la croissance et des bénéfices s'installent dans l'univers d'Ascencia, force est de constater que son intérêt pour la mise en place de nouveaux projets n'a pas faibli.

Les projets enclenchés ces derniers mois sont en bonne voie. Cette liste comprend le projet du Transit Oriented Development qui prévoit l'intégration d'une station de métro à Phoenix Mall, une première à Maurice. Ce projet, mis en place en partenariat avec la direction de Metro Express Limited, comprendra un metro market, des restaurants, magasins et services de Park & Ride avec 50 aires de stationnement pour commencer. Le food-court de Phoenix Mall sera également rénové pour l'occasion. La troisième phase du projet d'extension de Bagatelle Mall sera enclenchée avec la présence d'un magasin de bricolage et de décoration pour la maison, ainsi que d'autres magasins de mode, sur une superficie de 1 500 m2 .

Sur le plan de son engagement à promouvoir un mode de développement durable, engagement dévoilé le 16 août 2021, lorsque les valeurs d'Ascencia se sont inscrites sur le SEM Sustainability Index, la stratégie comprend trois projets. Premièrement, l'installation de panneaux solaires aux Bagatelle Mall, Phoenix Mall, Kendra et Les Allées qui opèrent presque à plein régime. En deuxième lieu, l'adhésion des sept centres commerciaux aux obligations attachées à la certification LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Enfin, le traitement des déchets est partie prenante des opérations d'Ascencia avec l'installation d'une station pilote de biogaz à Bagatelle Mall pour le traitement des déchets organiques, de l'huile et du carton.

Ce projet en cours vise à créer un compost de qualité et du gaz méthane qui sera connecté aux systèmes réfrigérants du centre, une initiative innovatrice tant à Maurice que dans la région.