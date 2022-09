Afrique: Lutte contre la corruption - Accès au système d'informations d'Interpol pour le Bianco

Synergie. C'est de cela qu'il s'agit. En effet, le Bureau Indépendant Anti-Corruption (Bianco) et le Bureau Central National d'Interpol pour Madagascar à Antananarivo (BCN Antananarivo) ont matérialisé, hier à Ambohibao, par la signature d'une convention entre les deux parties leur volonté de collaboration. Cette convention prévoit en l'occurrence les conditions d'accès à la base de données de cette Organisation internationale de police criminelle, tout en précisant les modalités d'usage des informations stratégiques qui sont ainsi mises à disposition du Bianco. " Il s'agit du renforcement de leur synergie d'action par le truchement des échanges et l'exploitation des données issues du système d'informations d'Interpol ", a-t-on indiqué.

Plus de marge de manœuvre, donc plus de résultats sont attendus de la part du Bianco. En fait, la consultation de cette base de données facilite en quelque sorte l'investigation sur la criminalité transnationale, et surtout les criminalités transnationales organisées. De plus, le système d'informations criminelles d'Interpol est l'un des 18 bases de données de d'Interpol, qui contient des informations sur les individus - des personnes qui ont déjà été condamnées, des présumés coupables, ou des personnes qui ont échappé à une condamnation déjà prononcée.

Opportunité. Les responsables des deux bureaux se félicitent de la signature de cette convention. " Le Bianco s'assure de l'exploitation à bon escient de cette opportunité ", a d'ailleurs indiqué le directeur général du Bianco, Laza Andrianirina dans son discours, hier. Le représentant d'Interpol à Madagascar, le Commissaire divisionnaire, Jean Rostand Rabialahy, quant à lui, a souligné que " le Bureau Central National d'Interpol veille au traitement judicieux par le Bianco des données fournies par ce système et s'efforcera de répondre favorablement à toute requête émanant du Bianco concernant la mise en œuvre de cette convention ".

Siégé à Lyon depuis 1989, Interpol a également pour but d'établir et de développer toutes les institutions capables de contribuer efficacement à la prévention et à la répression des infractions de droit commun ; toute activité ou intervention dans des questions ou affaires présentant un caractère politique, militaire, religieux ou racial est rigoureusement interdite.