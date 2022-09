Afrique: Des chocs palpitants dès la phase de groupes de Mozambique 2022

Le premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations de Beach Soccer Mozambique 2022 prévu du 21 au 28 octobre prochain, sera fortement disputé. La composition des groupes du tournoi final a été dévoilée ce vendredi à l'issue du tirage au sort qui avait lieu à Maputo, la capitale mozambicaine.

Conformément à la procédure du tirage, le pays hôte - le Mozambique - a été logé dans le groupe A. Il est rejoint par le Malawi qui va prendre part à sa première CAN de Beach Soccer, le Nigeria médaillé de bronze en 2015 et finaliste en 2016 et 2018 ; et enfin le Maroc régulier lors des phases finales du tournoi et médaillé de bronze de la dernière édition.

Dans l'autre groupe, le Sénégal - tenant du titre - partage l'affiche avec l'Ouganda qui va participer à sa deuxième CAN après avoir été demi-finaliste en 2021, Madagascar vainqueur du tournoi en 2015 aux Seychelles et aussi l'Egypte médaillée de bronze en 2016 et 2018.

Le tournoi aura lieu dans la ville de Vilankulo, réputée pour sa station balnéaire et son paysage pittoresque, un lieu touristique enchanteur.

GROUPES

# Groupe A Groupe B

1 Mozambique Sénégal

2 Malawi Ouganda

3 Nigeria Madagascar

4 Maroc Egypte