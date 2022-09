Maroc: Ouverture à Ramallah du Salon international du livre de Palestine avec la participation du pays

Le coup d'envoi de la 12ème édition du Salon international du livre de Palestine a été donné, mercredi à Ramallah, avec la participation de maisons d'édition de pays arabes et étrangers, dont le Maroc. Le Royaume est représenté à cette manifestation culturelle, qui se poursuit jusqu'au 24 septembre sous le thème "La Palestine est la patrie, Al Qods est la capitale", par la directrice du Livre, des bibliothèques et des archives au ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Latifa Moftaqir, le chef du service des expositions au ministère, Abderrazak Seddik, ainsi qu'un éditeur et distributeur de la librairie "Dar Al Aman".

La participation marocaine à ce salon, dont la cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence de l'ambassadeur du Maroc en Palestine, M. Abderrahim Meziane, de responsables palestiniens et arabes, de représentants d'associations d'éditeurs arabes et d'une pléiade d'éditeurs et d'intellectuels, s'inscrit dans le cadre des échanges et de la coopération reliant le Salon international du livre au Maroc et le Salon international du livre de Palestine.

S'exprimant à cette occasion, le ministre palestinien de la Culture, Atef Abu Saif, a déclaré que l'exposition constitue une fenêtre culturelle qui s'ouvre de la Palestine sur le monde, "à travers laquelle nous promouvons la culture et le livre palestiniens et apportons également les livres et les cultures arabes et internationaux à la Palestine.

"Faisant état d'une participation arabe importante à cette manifestation, il a souligné qu'il s'agit du plus grand événement culturel depuis la deuxième "Intifada", où des intellectuels, écrivains et éditeurs arabes se réunissent avec leurs homologues palestiniens.Le Salon international du livre de Palestine accueille 350 maisons d'édition, agences et institutions de Palestine, du Maroc, de Jordanie, d'Egypte, du Qatar, du Koweït, des Emirats arabes unis, du Liban, d'Irak, d'Arabie saoudite, du Canada et d'Italie.

Cet évènement sera également marqué par des colloques culturels en présence de 150 écrivains et auteurs arabes, une rencontre sous le thème "Relations politiques palestino-tunisiennes", ainsi que des activités dédiées aux enfants.