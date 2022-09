Maroc: Formation sur les droits de l'Homme, la gouvernance et l' autonomisation des femmes

"Les droits de l'Homme, la gouvernance et l'autonomisation des femmes" ont été au centre d'une session de formation organisée mercredi à Laâyoune, à l'initiative du Forum de la femme sahraouie pour la démocratie et le développement. Cette formation de trois jours est initié avec le soutien et en partenariat avec l'International Republican Institut (IRI) et la Commission régionale des droits de l'Homme (CRDH) de Laâyoune-Sakia El Hamra.

Dans une déclaration à la MAP, la coordonnatrice de cette formation, Fala Bousoula, a souligné que cette session vise à éduquer dans le domaine des droits humains, ceux des femmes, de la lutte contre les discriminations et de la promotion de la parité et de l'égalité en matière des droits politiques, conformément aux dispositions de la Constitution du Royaume et aux conventions internationales relatives en la matière, en particulier la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.

Cette formation, qui se déroule au siège de la CRDH, a également pour objectif de mettre en lumière l'importance de la gestion participative comme outil de gouvernance locale, ainsi que l'intégration de l'approche genre dans toutes les étapes de la planification stratégique adoptée pour l'élaboration des programmes de développement dans la région.

Pour sa part, Hamadi Filali, membre de la CRDH de Laâyoune-Sakia El Hamra, a souligné que le programme de cette session comprend des séances sur les thèmes des "mécanismes internationaux de protection des droits de l'Homme" et "le rôle des mécanismes de démocratie participative à travers les instances consultatives auprès des régions et communes", ainsi que "les procédures de gestion des pétitions".

Des jeunes femmes, des étudiantes et des militantes civiles participent à cette formation, qui est encadrée par des membres de la CRDH, afin de renforcer leurs capacités et de promouvoir leur participation sociétale.