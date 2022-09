Maroc: Le Groupe d'appui à l'intégrité territoriale du Royaume affirme son soutien à la souveraineté du Maroc sur ses provinces du sud

Le journal en ligne mauritanien "Essawahil.info" a publié dans son édition du mardi 14 septembre le texte de la déclaration du chef de la mission émiratie auprès du Conseil des droits de l'Homme à Genève, déclaration à travers laquelle son pays, à l'instar de l'Arabie Saoudite, du Bahrein, de la Jordanie et du Yémen, entre autres ainsi que 35 pays africains faisant partie du "Groupe de soutien à l'intégrité territoriale du Maroc" à Genève, a affirmé lors de la 51ème session du Conseil des droits de l'Homme son soutien à la pleine souveraineté du Maroc sur ses provinces du sud et aux efforts de Rabat pour régler le différend sur le Sahara marocain.

L'envoyé spécial des Emirats arabes unis auprès du Conseil des droits de l'Homme à Genève a exprimé son soutien à la souveraineté du Maroc sur les provinces du sud au nom de ce groupe. Il s'est félicité de l'ouverture de consulats dans les villes de Laâyoune et Dakhla, considérant ce fait comme un levier pour renforcer l'économie, l'investissement et la coopération au profit des populations locales et du développement régional et continental.

Le diplomate émirati a indiqué que la question du Sahara marocain est un différend politique qui est traité par le Conseil de sécurité, lequel reconnaît la primauté de l'initiative d'autonomie, présentée par le Maroc comme solution politique finale à ce différend régional. Le groupe a indiqué que la résolution de ce conflit régional contribuera à la réalisation des aspirations légitimes des peuples africains et arabes en matière d'intégration et de développement, notant la nomination de Staffan de Mistura comme nouvel Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations unies, qui s'est vu confier la tâche de relancer le processus politique sous l'égide des Nations unies, sur la base de la formule établie lors des deux tables rondes à Genève et conformément aux résolutions du Conseil de sécurité, notamment la dernière résolution n°2602 du 29 octobre 2021, dans le but de parvenir à une solution politique réaliste, pragmatique et durable sur la base du consensus pour ce conflit régional.

S'agissant de l'interaction avec les mécanismes des droits de l'Homme, le diplomate émirati a confirmé que le Maroc participe depuis de nombreuses années à une interaction constructive, volontaire et profonde avec le système des droits de l'Homme des Nations unies, en particulier le Haut-commissariat aux droits de l'Homme, afin de promouvoir et de respecter les droits de l'Homme dans toutes ses régions.

L'envoyé des Emirats arabes unis a pris la parole lors de la 51ème session du Conseil des droits de l'Homme à Genève, en Suisse, au nom du Bahreïn, de l'Arabie saoudite, du Burkina Faso, du Burundi, de l'Afrique centrale, des Comores, de la Côte d'Ivoire, de la République démocratique du Congo, de Djibouti, de la Dominique, du Royaume d'Eswatini, du Gabon, du Guatemala, de la Guinée, de la Guinée équatoriale, de la Gambie, de la Guinée-Bissau, d'Haïti, de la Jordanie, du Libéria, du Koweït, d'Oman, du Qatar, du Sénégal, de Saint-Kitts-et- Nevis, de Sainte-Lucie, de Sao Tomé-et-Principe, de Sierra Leone, de la République dominicaine, de la Zambie, des Maldives et du Yémen.

Aujourd'hui, on peut ajouter à cette longue liste le Kenya dont le nouveau président, à peine investi, a déclaré retirer la reconnaissance de la République imaginaire du Sahara et soutenir la proposition marocaine.

Ahmadou El-Katab