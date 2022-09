Madagascar: Parti vert Hasin'i Madagasikara - Vers sa redynamisation

" Le Parti vert Hasin'i Madagasikara fait partie de l'ARMADA et soutient continuellement le président de la République ". C'est ce qu'a déclaré son président Alexandre Georget. Et lui d'ajouter également que l'on procède actuellement à la redynamisation de ce parti. À cet effet, deux coordonnateurs nationaux sont dans le Grand Sud dans le cadre de cette redynamisation. Ils effectueront notamment des tournées dans 17 districts. Pour le Nord du pays, des coordinateurs sont chargés d'Antsiranana I et II, Ambilobe, Ambanja et Nosy-Be.

Pour la région Sofia, les districts de Mandritsara, Port Bergé, Antsohihy et Analalava seront également visités. Quant à la région Vakinankaratra, d'autres coordonnateurs s'occuperont de Betafo, Antsirabe I et II et Mandoto. Ce n'est que la première étape. Par ailleurs, ce parti ne partage pas le point de vue de ceux qui disent que ce pouvoir n'a rien fait. Il reconnaît toutefois que le pays traverse une période difficile. Nous ne sommes pas les seuls, c'est pareil pour les pays du monde entier qui ont dû faire face à la Covid-19 et aux effets de la guerre en Ukraine.