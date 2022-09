Soudan: Le Ministre par intérim aux AE accueille séparément les Ambassadeurs d'Italie et de Turquie

Khartoum — Le Ministre par intérim des Affaires Etrangères, Ambassadeur Ali Al-Sadiq, a reçu séparément à son bureau Jeudi les nouveaux ambassadeurs de la République Italienne Michael Tomasi et de la République de Turquie Ismael Gobanoglu au Soudan, où les deux ambassadeurs lui ont présenté des copies de leurs lettres de créance.

Le Ministre des Affaires Etrangères a affirmé la profondeur et la fermeté des relations avec l'Italie et la Turquie, et a appelé à les renforcer davantage au cours de la période à venir, en particulier dans le domaine des partenariats économiques et de développement, la coordination des positions au sein des forums internationaux, l'activation des comités ministériels et ceux de consultation politique conjointe, ainsi que le renforcement des relations entre le secteur privé au Soudan, en Italie et en Turquie pour servir les intérêts communs.

Al-Sadiq a également assuré les deux ambassadeurs de fournir tout ce qui les aide à accomplir leur mission au Soudan.