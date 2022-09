Cote d'Ivoire: Football - Ludovic Bartelli, le nouveau DTN dévoile son plan de travail

Ludovic Bartelli, le nouveau Directeur technique national (DTN) a dévoilé son plan de travail pour donner un nouveau souffle au football de jeunes.

Ludovic Bartelli, le nouveau Directeur technique national (DTN) a été officiellement présenté, le mercredi 14 septembre 2022 aux médias. À cette occasion, le nouveau patron de la DTN a dévoilé son plan de travail pour redynamiser le football des jeunes et le football ivoirien dans son ensemble.

Pour cette cérémonie officielle, c'est le 3e vice-président de la FIF, le Colonel Koné Mamadou et le Directeur exécutif de la FIF, Armand Gohourou qui ont présenté le successeur de Koné Tiegbé. Le nouveau patron de la DTN, le français Ludovic Bartelli a à l'occasion dévoilé ses ambitions et son plan de travail, axé sur le football des jeunes et la formation des cadres techniques.

" Nous avons 4 axes de développement. Trois axes principaux et un axe futur. Les trois principaux axes sont : le football des jeunes et la mise en place de structures de championnats cohérents de jeunes. Le deuxième axe est le renforcement de la formation de cadres, le troisième axe est d'améliorer le niveau de nos sélections de jeunes et mettre en place un système de détection. J'ai en charge les sélections U17 et U20. Le 4ème axe sera la mise en place de structures adéquates et cohérentes pour le football de haut niveau", a expliqué le technicien français.

Son objectif est de faire de la Côte d'Ivoire le fer de lance du football en Afrique. "Je voudrais remercier le président de la Fif. C'est une grande fierté de travailler ici avec toute l'équipe pour mettre en place un projet qui fera que le football ivoirien sera le fer de lance de l'Afrique et se placera dans les plus brefs délais. C'est un chantier qui peut faire peur mais je l'ai accepté pour faire bouger les lignes. La tâche va être dure et longue et souvent semée d'embûches. Seul je ne pourrai rien faire, il y a plein de choses à développer. J'arrive ici avec beaucoup de volonté et plein d'énergie pour pouvoir servir le football ivoirien" a dit Ludovic Bartelli.

Ludovic Bartelli s'est engagé avec la FIF pour un contrat de deux ans renouvelable. Dans sa tâche, Ludovic Bartelli sera secondé par Alain Gouaméné.

[Koné Mamadou justifie le choix de Ludovic]

Cette présentation officielle a été l'occasion pour le membre du Comité exécutif de justifier le choix du technicien français. " Batelli Ludovic a été choisi pour ces compétences. Ancien joueur et entraîneur, il a remporté la Coupe d'Europe U19. Il a travaillé à la DTN de la Fédération Française de Football. Il a également travaillé à la DTN en Algérie et aux Emirats Arabes Unis. Il a une expérience avérée pour insuffler un nouveau dynamisme, mettre en place des compétitions de jeunes afin de renouer avec le football de masse et permettre de pérenniser l'avenir pour un bon niveau du football ivoirien ", a indiqué le 3ème vice-président. À la question de savoir pourquoi un appel à candidature n'a pas été fait pour le poste de DTN, Colonel Koné Mamadou a dit ceci :

" Il faut tirer expérience de ce qui a été déjà fait. Nous avons fait appel à candidature pour l'entraîneur national qui nous a donné un bon entraîneur. Il est vrai que nous avons voulu suivre cette procédure pour la DTN. Mais vu l'urgence et en tenant compte des renseignements , nous avons identifié un très bon profil. Notre choix s'est porté sur ce bon profil. Il revient de manière discrétionnaire au comité exécutif de choisir ceux qui travailleront pour le football ivoirien"