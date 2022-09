Burkina Faso: FESPACO 2023 - Les inscriptions au MICA sont ouvertes

Le nouveau logo du MICA a été présenté à la presse.

L'appel à inscription au Marché international du cinéma et de l'audiovisuel africains (MICA) a été officiellement lancé, le jeudi 15 septembre 2022, à Ouagadougou. A cette occasion, l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique (USA) au Burkina Faso a remis du matériel au FESPACO.

Le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), c'est aussi le Marché international du cinéma et de l'audiovisuel africains (MICA) qui l'accompagne. Cet espace destiné à offrir un cadre d'affaires aux cinéphiles absorbe une grande partie des festivaliers. Pour l'édition à venir, les responsables du FESPACO ont officiellement ouvert les inscriptions au MICA, le jeudi 15 septembre 2022 à Ouagadougou.

" Je déclare ouvertes les inscriptions du Marché international du cinéma et de l'audiovisuel africains", c'est par ces mots que le Délégué général (DG) du FESPACO, Moussa Alex Sawadogo, a donné le top de départ des inscriptions au MICA. Une cérémonie organisée autour d'un déjeuner de presse dans la capitale burkinabè. Ce marché, selon M. Sawadogo, va être ouvert du 25 février au 4 mars 2023, comme une activité phare du festival. Le DG Sawadogo a également indiqué que les inscriptions sont acceptées exclusivement en ligne sur le site web du FESPACO et sont prévues pour prendre fin le 15 janvier 2023.

Aux hommes de médias, il a fait savoir que le MICA se veut être, l'activité économique la plus intense pendant le FESPACO. Il sera basé sur le site du FESPACO avec des espaces de rencontre " B to B ", une salle de conférence et des stands, a-t-il détaillé. Il a ajouté que les expositions sont ouvertes aux maisons de production, sociétés de distribution, chaines de télévision, associations, fonds de cinéma, directions régionales, etc. Cet espace vise à mettre en relation des acheteurs internationaux avec des vendeurs d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles africaines, a confié le DG.

A la question de savoir quelle sera l'innovation majeure du MICA 2023, Moussa Alex Sawadogo a déclaré que l'initiative majeure de cette édition est la promotion de la coproduction des œuvres. Il a expliqué que cela va permettre aux films d'être distribués dans plusieurs pays et hors du continent. Ce qui va leur procurer une audience plus grande, a-t-il estimé. Les réalisateurs pourront rencontrer des partenaires sur le site du MICA afin de pouvoir présenter leurs différents projets, rechercher des financements et procéder à des séances de travail.

Outre cela, une présentation des nouvelles plateformes de diffusion et une mise en réseaux avec elles sont en perspective, a souligné le DG. Pour soutenir le FESPACO, l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique (USA) au Burkina Faso a fait don de matériel bureautique et informatique, d'une valeur estimée à plus de 16 millions F CFA, selon la diplomate américaine, Sandra Clark. Le don se compose, entre autres, d'ordinateurs, de téléviseurs, d'imprimantes. Selon Mme l'ambassadrice, ce soutien est le symbole de l'engagement du gouvernement américain à entretenir une collaboration durable avec les autorités du Burkina Faso.

Le don, a dit Sandra Clark, va aider à développer l'héritage culturel du pays à travers le cinéma. Tout en remerciant la donatrice, le président du conseil d'administration du FESPACO, Dramane Konaté, a rassuré que le matériel vient à point nommé et va être utilisé à bon escient.