Madagascar: Sommet sur la transformation de l'éducation - Le lauréat du baccalauréat général attendu à New York

Les enfants malgaches seront représentés par Alfa, le lauréat du baccalauréat de l'enseignement général lors du Sommet sur la transformation de l'éducation à New York. L'accent sera porté sur le renforcement des investissements dans ce domaine. Pour que tous les enfants aient accès à une éducation de qualité et à des possibilités d'apprentissage tout au long de leur vie, pour donner la priorité aux voix des jeunes dans la recherche de solutions à la crise de l'éducation, Alfa Narcisse Nambinintsoa, 18 ans, représentera les enfants malgaches à New York à l'occasion du Sommet sur la transformation de l'éducation.

Il décroche le titre de major national au baccalauréat général 2022. Ayant fait ses études auprès du CEG de Nasandratrony et par la suite au lycée Saint-François Xavier Ambatomena Fianarantsoa, il obtient la moyenne de 17,42 en série C pour cette session.

Venant d'une famille en difficulté et avec l'appui du Programme CERES, Alfa souligne l'importance d'être discipliné, d'avoir des objectifs, de bien gérer son temps mais aussi de particulièrement mettre en avant le développement personnel. Les décideurs qui participeront à ce sommet seront appelés à soutenir plus largement l'éducation et à renforcer les investissements dans ce domaine.

Objectifs. Concernant les principaux résultats attendus au sommet, il y a entre autres les engagements nationaux et internationaux pour transformer l'éducation. Il y a également l'engagement et le soutien public autour de la transformation de l'éducation et une déclaration de vision du Secrétaire général des Nations Unies sur la transformation de l'éducation.

Pour le programme, la journée de mobilisation se tient ce jour, elle sera dirigée et organisée par des jeunes et implique la pleine participation d'un large éventail de parties prenantes. Elle servira à transmettre les recommandations collectives des jeunes sur la transformation de l'éducation aux décideurs et aux responsables politiques sur la base de la déclaration des jeunes du sommet.

Demain sera la journée des solutions, qui offrira aux partenaires une plateforme pour mobiliser le soutien nécessaire au lancement ou au renforcement d'initiatives liées aux pistes d'action thématiques du Sommet. Le 19 septembre sera la " journée des leaders " qui sera consacrée à la présentation des déclarations nationales d'engagement par les chefs d'Etat et de gouvernement sous la forme de tables rondes des leaders.