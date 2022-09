Madagascar: Métiers du numérique - Partenariat entre Orange et SAYNA sur la formation et l'emploi

Orange Digital Center Madagascar (ODC) et SAYNA ont signé deux conventions de partenariat pour renforcer leurs engagements communs dans le développement des compétences numériques de la jeunesse malgache. La cérémonie de signature s'est tenue le mercredi 14 septembre à Ankorondrano, entre ODC représenté par Frédéric Debord DG d'Orange Madagascar et Matina Razafimahefa, cofondatrice et CEO de SAYNA. Selon la présentation faite par les deux parties, le partenariat dans le volet de la formation, va permettre aux jeunes formés au sein des deux entités de bénéficier des formations et ressources de chaque partenaire. Les jeunes malgaches ont ainsi désormais un choix plus large de formations, adaptées à leurs besoins, leurs contraintes et à leurs moyens. " ODC va notamment déployer des licences SAYNA avec des offres de connectivité associées dans notre réseau d'apprenants en ciblant des villes en particulier.

Avec la formation 100% en ligne et gamifiée de SAYNA, Orange élargit à l'ensemble du territoire national son impact en matière d'inclusion numérique et d'égalité des chances. Par ailleurs, Orange Digital Center Madagascar devient un espace partenaire de SAYNA et pourra accueillir des formations et événements que SAYNA souhaiterait organiser en présentiel dans les provinces malgaches ", ont-ils indiqué.

Dans le volet insertion professionnelle, le partenariat va permettre aux jeunes formés chez ODC de se professionnaliser chez SAYNA. " À travers les missions confiées par SAYNA aux apprenants de l'Ecole du Code d'Orange, ces derniers pourront bénéficier d'une première expérience professionnalisante rémunérée et riche en enseignements pratiques, en attendant de trouver un premier emploi ", ont affirmé les représentants des deux entités partenaires. Bref, 500 jeunes malgaches qui sont passés par les formations ODC bénéficieront de cette opportunité professionnelle qui améliorera leur employabilité.