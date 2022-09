Madagascar: Actes de banditisme à Faliarivo Ampitatafika - Une patrouille de la gendarmerie neutralise quatre dangereux bandits

Une fusillade entre une patrouille de la gendarmerie et une dizaine de bandits s'est soldée par des morts à Faliarivo Ampitatafika. Les forces de l'ordre ont infligé de lourdes pertes aux malfaiteurs. quatre bandits ont été abattus par les gendarmes. Hier, vers 2 heures du matin, alors qu'une patrouille de nuit mixte composée de gendarmes sous l'égide de la compagnie Tana Ville et du CSAO Antana commandé par CB Tana Ville effectuait une ronde dans les zones Fenoarivo Ampitatafika et Anosizato, cette dernière a croisé le chemin d'une dizaine d'individus à Faliarivo.

Les bandits venaient de sévir lorsqu'ils sont tombés nez à nez avec les forces de l'ordre. Les patrouilleurs ont demandé à ces hommes de s'arrêter pour des contrôles d'identité mais ils ont directement ouvert le feu tout en prenant la fuite. Les gendarmes sont allés à leur poursuite et un échange de tirs a eu lieu. Quatre hommes ont été touchés par les balles des gendarmes et sont morts sur le coup. Il a été découvert sur eux, une arme de guerre dont un pistolet automatique de marque PATT avec une boîte à chargeur garnie de trois cartouches et un fusil de chasse calibre 12 mm.

Après ratissage, trois cartouches, deux étuis de 9 mm, deux étuis de calibre 12 mm ainsi qu'une pince coupante ont été trouvés. Un bouclage des lieux et des fokontany avoisinants a été réalisé. Les corps sans vie des malfaiteurs ont été conduits à la morgue du CHU JRA. Une enquête à charge de la brigade Fenoarivo se poursuit et la traque des autres malfaiteurs encore en cavale.

Pour l'heure, afin d'assurer la sécurité dans les milieux ruraux, rien ne remplace la présence physique des gendarmes. Cela n'empêche toutefois pas les actions de prévention, notamment, à travers les signalements que la population peut faire.