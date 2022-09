Madagascar: Graine de star - Les éliminatoires à Tamatave et Ambilobe

Le concours de chant " Graine de star " va bon train. Après Tana et Diego, c'est au tour des candidats d'Ambilobe et de Tamatave de montrer l'étendu de leurs talents dans les Taxi-Be des deux villes. Chaque mercredi, des centaines de jeunes se relaient sur scène pour passer à l'étape suivante dudit concours et représenter sa région à la phase finale. Mettant la barre plus haute, le jury a du mal à départager les participants qui ne déméritent aucunement.

En attendant la grande finale qui se tiendra au mois de décembre, les rendez-vous hebdomadaires mobilisent tous ceux qui rêvent de célébrité dans le milieu du showbiz. Si certains ne pourront pas continuer l'aventure, d'autres, plus chanceux et plus talentueux se verront progresser sous les yeux des membres du jury. Ce dernier étant essentiellement composé de grosses pointures de la " mozika mafana ". Les règles ne changent pas. Quatre candidats s'affrontent chaque mercredi et jeudi. Ils doivent interpréter quatre titres de chansons durant chaque étape du concours dont trois imposés et un libre. Une chanson en malgache, une internationale, une autre pour le " battle ", et une quatrième de leur choix. Le " battle " est un morceau chanté par deux concurrents. Les candidats en lice ont une semaine de préparation. Des séances de répétition avec les musiciens sont prévues tous les mardis et mercredis après-midi. Si le lauréat régional remporte deux millions d'ariary, le grand vainqueur de la finale nationale remportera dix millions d'ariary.