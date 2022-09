Madagascar: Volley - Stef'Auto imbattable

Les journées se suivent et se ressemblent pour l'équipe du Stef'Auto de Toamasina. Hier au Palais des Sports de Mahamasina, la troupe à Nadjma a remporté le duel très attendu dans la poule A contre Eugénie et compagnie. Les championnes de Madagascar se sont imposées par 3 sets à 0. Les volleyeuses de l'Est ont remporté le premier set par 25 à 17. L'équipe de la gendarmerie qui évolue pour la première fois en 1DF a essayé de répondre au second set, mais Lalah et ses amies ne se sont pas laissées dominer et ont plié le second set par 25 à 19. Le troisième set n'était qu'une simple formalité pour les protégées de Gildas en l'enlevant par 25 à 16. Selon le président de la GNVB, l'objectif de la formation est de titiller les grandes équipes, mais non pas vraiment pour le titre national.

Chez les garçons, les équipes de la GNVB cartonnent. La Coupe des Clubs champions de l'Océan Indien 2023 à l'Ile Maurice attend les vainqueurs de ce championnat national 2022. " Les équipes représentantes de Madagascar devront déjà se préparer pour cette échéance ", a souligné Jean Honoré Razafinjatovo, directeur technique national. Comme le volley-ball fait partie des disciplines de compétition des Jeux des Îles à domicile en 2023, la fédération travaille dans ce sens pour rectifier les erreurs de 2019 pour honorer le pays.