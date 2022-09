Afrique: Nos activités de janvier à juin 2022

communiqué de presse

Le Comité international de la Croix-Rouge, en RD Congo, promeut le respect du droit international humanitaire et aide les personnes touchées par le conflit et la violence à subvenir à leurs besoins, souvent en collaboration avec la Croix-Rouge de la RDC. En République démocratique du Congo, nous améliorons aussi l'approvisionnement en eau et l'assainissement, réunissons les membres de familles séparées et renforçons les soins de santé pour les blessés, malades et victimes de violences sexuelles.

Voici un aperçu de nos activités de janvier à juin 2022.

290 083 personnes

ont reçu des soins de santé : chirurgie pour blessés par arme, soutien psychosocial, réadaptation physique, assistance nutritionnelle et médicale en prison, centres de santé et hôpitaux.

89 715 personnes

ont bénéficié d'un suivi Protection à travers les services de rétablissement des liens familiaux ou les services de suivi dans les lieux de détention visités.

956 708 personnes

ont bénéficié d'un accès à l'eau ou de la réhabilitation des structures d'eau en milieu urbain et rural.

236 807 personnes

ont reçu de la nourriture, de l'espèce, des bons d'achats, des articles de ménage, ou un support à la production agricole.

2 213 658 personnes

membres des forces armées et de sécurité, d'autres porteurs d'armes et des membres de la société civile ont été sensibilisés directement et/ou par voie médiatique (nombre estimatif) au DIH et principes humanitaires.

2017 personnes

blessées prises en charge et dépouilles enterrées dignement par les secouristes.

Vous pouvez en savoir davantage sur nos faits et chiffres en RD Congo, de janvier à juin 2022, en cliquant ici.

Téléchargez nos faits et chiffres - De janvier à juin 2002.