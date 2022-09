Ile Maurice: Canne à sucre - achat d'une moissonneuse de 30 tonnes par heure par la MCAF

La récolte sucrière se modernise davantage. La Mauritius Cooperative Agricultural Federation (MCAF) a fait l'acquisition d'une deuxième moissonneuse au coût de Rs 15 millions. Une machine plus performante que la première car elle peut récolter 30 tonnes de canne par heure. La première, acquise l'année dernière, ne pouvait récolter que 15 tonnes de cannes par heure.

Sachin Sookna, General Manager de la MCAF, a affirmé que cette deuxième moissonneuse sera surtout mise à la disposition des petits planteurs du Nord. Les premières récoltes ont été effectuées dans un champ à Plaine-des-Papayes en présence du ministre de l'Agro-industrie, Maneesh Gobin, et celui des Coopératives, Sunil Bholah. Les deux ministres ont salué les efforts de cette fédération et ont affirmé que le gouvernement encourage les planteurs à cultiver davantage, d'autant plus que le prix du sucre continue de grimper sur le marché mondial.

"L'acquisition de deux autres moissonneuses permettra à plus de petits planteurs de mécaniser la récolte sucrière."

Selon Sachin Sookna, la MCAF espère faire l'acquisition de deux autres moissonneuses qui permettra à plus de petits planteurs de mécaniser la récolte sucrière. Il faut noter que pour chaque tonne de canne récoltée, le planteur doit débourser entre Rs 500 et Rs 650 dépendant de la région et l'état du champ. Cela comprend également le transport des cannes aux sucreries.