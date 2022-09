Congo-Kinshasa: Séminaire d'information à l'intention des médias congolais IXèmes jeux de la Francophonie - Des journalistes à l'heure du renforcement des capacités

Ouvert mercredi, en faveur des médias congolais, le séminaire d'information et de formation sur les 9èmes jeux de la francophonie poursuit avec ses séances objectives visant à équiper les professionnels des médias sur les rôles les concernant avant, pendant et après les jeux de la Francophonie. Ce jeudi 15 septembre 2022, il y a eu deux activités : la présentation des rôles de chacune des commissions du comité national des jeux de la francophonie et la visite des certains sites pour les jeux.

Pour cette deuxième journée, tout avait commencé par les échanges avec différentes commissions.

C'est avec détails que chacun des superviseurs ou un des membres des différentes commissions a judicieusement présenté la particularité, la tâche et l'évolution de son secteur face à ces 10 mois restants pour la tenue des 9èmes jeux de la Francophonie.

C'est à tour de rôle que chacune des commissions s'étaient présentées au-devant de la presse pour exposer et échanger. Entre autres, la commission sportive qui a été représentée par son rapporteur, M. Eloge ; la commission infrastructure, présenté par son superviseur M. Erick Maloba ; la commission billetterie et sous-commission accréditation, représentée par Mr Patrick L. ; la commission périphérique, représenter par M. Erick.B ; la commission bénévole présentée par M. Victor ; la commission cérémonie par M. Marcel Kitambala et la dernière était celle du marketing, représentée par M. Kevin.

Pour poursuivre le pourquoi de ce séminaire, une descente a été réalisée dans quelques sites des jeux de la francophonie, juste après les échanges avec les différentes commissions.

C'est sous la coordination du directeur du comité national des jeux de la francophonie, M. Isidore Kwandja, que cette descente a vu son ardeur.

La tournée a vu son début aux infrastructures du centre sportif de judo, situé en diagonal de la RTNC1. Le directeur accompagné de son comité, ont applaudi les avancés remarquables de ce site. Ce bâtiment qui répond à toutes les normes internationales, avec une capacité de contenir 800 personnes, à un avantage de recueillir quatre activités sportives.

Se confiant à la presse, le directeur du comité, Isidore Kwandja, a salué le travail abattu avec conscience par l'entreprise, face aux défis auxquels fait face la RDC. L'agenda de la tournée a vu sa continuité dans les différentes infrastructures du site de stade des Martyrs. Entre autres, au gymnase jumelé de basketball ou le directeur, ensemble avec les médias, ont fait la remarque sur les avancées, par rapport à la dernière visite il y a une semaine et demie. La ronde a vu sa suite dans d'autres infrastructures avant de chuter au stade des Martyrs.

Il sied, par ailleurs, de rappeler qu'à l'ouverture de ce séminaire, Isidore Kwandja a insisté aux professionnels des médias de prendre à la plus haute considération l'enjeu lié à l'organisation de ces jeux. "... C'est un investissement que le pays va bénéficier à long terme... l'objectif que nous recherchons, c'est qu'on parle de notre pays et qu'on parle en bien de notre pays... c'est un événement qui va booster notre pays sur le plan touristique, économique, nos infrastructures... nous sommes le plus grand pays francophone et nous devrions montrer notre place", avait-il fait savoir.