Congo-Kinshasa: République Démocratique Du Congo MINISTERE DES FINANCES Comité d'Orientation de la Réforme des Finances Publique - COREF

PROJET D'AMELIORATION DU RECOUVREMENT DES RECETTES ET DE LA GESTION DES DEPENSES EN RDC (ENCORE)

Financement IDA-70200 & IDA-D9510

Date limite : 03/10/2022

AVIS A MANIFESTATION D'INTERET N°7/ENCORE/CN/PM/09/2022

SELECTION D'UN CONSULTANT NATIONAL, EXPERT EN VIOLENCE BASEE SUR LE GENRE (VBG) DU PROJET ENCORE

Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo a reçu de la Banque Mondiale un Financement de l'ordre de 250 millions de dollars américains en vue de financer les activités du projet d'Amélioration du Recouvrement des recettes et de la Gestion des Dépenses en RDC (Projet ENCORE) dont la coordination et la gestion sont placées sous la responsabilité du Comité d'Orientation de la Réforme des Finances Publiques( COREF)

Les services, au titre de ce contrat, portent sur les prestations du consultant qui consistera à coordonner les activités VBG à travers le portefeuille de la Banque. Spécifiquement, il/elle va appuyer le projet ENCORE dans la prévention et l'atténuation des risques d'EAS/HS liées à sa mise en œuvre.

Le COREF invite les candidats admissibles (individus) à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent présenter au moins le profil suivant :

Etre de nationalité congolaise ; Détenteur (trice) d'un Diplôme de Bac+5 ou équivalent, en droit, sciences sociales, gestion des projets, ou toute autre discipline similaire ; Au moins huit ans d'expérience professionnelle globale ; Au moins cinq ans d'expérience dans le suivi des activités de prévention et lutte contre les VBG, y compris l'EAS et le HS ; Au moins cinq ans d'expérience dans la conduite des campagnes de sensibilisation sur les droits des femmes, l'égalité de sexe, les VBG, et/ou la santé de la reproduction, serait un atout ; une excellente connaissance des principes directeurs et éthiques qui gouvernent le travail avec le survivant(e)s de VBG et des bonnes pratiques dans la mise en œuvre des activités de prévention et lutte contre les VBG ; Une bonne expérience des méthodes de collecte et d'analyse des données sur le VBG ; Des capacités dans l'analyse situationnelle des problématiques liées aux VBG ; De bonnes connaissances des politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque mondiale ; Une bonne connaissance de la législation nationale de la RDC en matière de VBG ; Une bonne maitrise des outils informatiques (traitement de textes, tableurs, internet et intranet, etc.).

1. Il est porté à l'intention des Consultants que les dispositions des paragraphes 3.14, 3.16 et 3.17 du règlement de passation des marchés pour les Emprunteurs sollicitant le financement d'investissements par la Banque mondiale de juillet 2016, révisé en novembre 2017, en Août 2018 et novembre 2020 (Règlement de passation des marchés relatives aux règles de la Banque Mondiale en matière de conflits d'intérêts ) sont applicables ;

2. Un consultant sera sélectionné selon la méthode de " sélection des consultants individuels " conformément aux procédures définies dans le Règlement de passation des marchés susmentionné ;

3. Les consultants intéressés peuvent obtenir les termes de référence et les informations supplémentaires en écrivant à l'adresse email ci-dessous ;

4. Les consultants intéressés doivent soumettre leurs manifestations d'intérêt écrites à l'adresse ci-dessous ou par courrier électronique au plus tard le 03/10/2022 ; mention obligation suivante : " Consultant national, expert en violence basée sur le genre (VBG) du projet ENCORE "

Comité d'Orientation de la Réforme des Finances Publiques- COREF

Sis 16, Avenue Comité Urbain, Commune de la Gombe, Ville de Kinshasa, RDC

Email : corefminfin@gmail.com; Tel. +243 820019909, +243 997537260

Fait à Kinshasa, le 15 sept 2022

Godefroid MISENGA MILABYO