Congo-Kinshasa: Séance d'ouverture publique des plis de candidatures PDL-145 T - 224 dossiers des PMEs réceptionnés par le BCeCo

Après la grande cérémonie de remise des chèques aux Agences Locales d'Exécution (ALE) pour le démarrage des travaux de la mise en œuvre du Programme de Développement Local des 145 Territoires (PDL-145 T), le Bureau Central de Coordination (BCeCo) a organisé, cette fois-ci, une séance d'ouverture publique des plis déposés par les Petites et Moyennes Entreprises (PME) pré-qualifiées pour compétir dans le cadre de la mise en œuvre du PDL-145 Territoires. Au total, 224 dossiers ont été ouverts sous l'œil vigilant du Directeur Général du BCeCo, Jean Mabi Mulumba assisté par son équipe composée du Directeur Technique, Edouard Koko, et des agents de la commission de passation des marchés du BCeCo. La cérémonie a eu lieu du 13 au 14 septembre 2022 aux installations du BCeCo à Kinshasa. Il faut donc souligner qu'après cette séance d'ouverture des plis réceptionnés par le BCeCo, il s'en suivra la phase d'évaluation de ces dossiers soumissionnés par les PME.

C'est dans le but de respecter le principe de transparence que le BCeCo a rendu cette activité publique, donc en présence de tous les représentants des entreprises soumissionnaires. Ce qui est une première, mieux une innovation pour le BCeCo. " Le BCECO a vraiment innové. Vous savez avant même d'avoir les avis d'appel d'offres, il a appelé tous les entrepreneurs à une formation dans un atelier qui a été formé pour leur faciliter de comprendre la philosophie de lancement de ces travaux lorsqu'il y aura un cahier de charge ", a déclaré Joseph Balukuna, Entrepreneur de génie civil, et responsable d'une entreprise dont le dossier a été retenu.

" Nous avons vu que le BCeCo a voulu la transparence parce que l'ouverture de cette activité ne se passe pas dans une salle bien qu'il y a toujours transparence dans une salle. L'ouverture s'est passée dans un espace public et le BCeCo a tenu à ouvrir tous les dossiers aujourd'hui pour éviter que l'on dise que la nuit, il y a des choses qui ont été tripotées. Nous sommes contents de la manière dont ils ont procédé ", s'est exprimé Ross Mwakadi, un des représentants de l'entreprise Génies de Construction du Kasaï.

Par ailleurs, il a renseigné que lors de la pré-qualification, son entreprise avait déposé le dossier et a été sélectionnés, et puis notifiés par le BCECO. Et sur trois provinces dont Kasaï central, Kasaï oriental et Lomami, qu'ils sont retenus. Toutefois, il faut donc souligner que cette activité révèle une importance capitale, car c'est tout le pays qui attend les résultats du PDL-145 T qui est un programme ambitieux du Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, visant à réduire les inégalités sociales et à améliorer les conditions et cadres de vie des populations rurales dont le coût est estimé à 1,66 milliards USD, et sera financé principalement par les ressources du Gouvernement de la République Démocratique du Congo (RDC).

Il faut également indiquer que cette activité offre une opportunité d'affaires et de création des marchés à des entrepreneurs locaux. Mais puisqu'il s'agit des appels offres, il y a une grande concurrence entre ces PMEs qui doivent remplir les critères de performance exigés.

Du reste, il convient de noter que ces PMEs ont soumissionnés pour travailler dans les 9 provinces d'intervention du BCeCo dont le Kasaï-Central (5 territoires), le Haut-Katanga (6 territoires), la Lomami (5 territoires), le Kasaï-Oriental (5 territoires ), l'Ituri (5 territoires), le Nord-Kivu (6 territoires), le Haut-Uele (6 territoires), le Haut-Lomami (5 territoires) et le Lualaba (5 territoires). Ces PME font partie du groupe d'acteurs avec lequel le BCeCo. Les autres acteurs sont les ALE qui sont essentiellement constituées des Organisations Non Gouvernementales (ONG).

(Avec la Cellule de communication du BCeCo)