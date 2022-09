Afrique: L'entraîneur du Mozambique réagit au tirage au sort de la CAN de Beach Soccer 2022

L'entraîneur du Mozambique, Abineiro Ussaca, a réagi au tirage au sort après la cérémonie qui s'est tenue vendredi à Maputo. Il a déclaré que l'objectif principal de son équipe est d'atteindre la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de Beach Soccer 2022. "Tous les adversaires sont respectables et nous continuerons à être humbles dans notre travail", a déclaré Ussaca. Logé dans le groupe A, l'hôte et vice-champion de l'édition de l'an dernier croisera à nouveau la route du Maroc, un adversaire qu'il a affronté il y a peu à l'occasion de trois matches privés, soldés par deux victoires et une défaite.

"Je tiens également à souligner que tous les matches ne sont pas égaux. Ce n'est pas parce que nous avons battu le Maroc lors de la préparation que nous allons supposer que nous sommes favoris", a expliqué l'entraîneur.

Jouant à domicile, les Mozambicains chercheront à remporter la CAN de Beach Soccer, après avoir été vice-champions en mai de l'année dernière. Leur parcours exceptionnel lors de l'édition qui s'est déroulée au Sénégal leur a permis de participer à la Coupe du Monde de la FIFA en Russie au mois d'août suivant.

Au micro de CAFOnline.com la semaine dernière à la fin des trois matchs contre le Maroc, Abineiro Ussaca a remercié la Fédération mozambicaine de football (FMF) et toutes les entités pour l'opportunité qu'elles ont créée pour que l'équipe travaille dans de meilleures conditions et a souligné que les matchs contre le Maroc sont un plus, car ils ont servi à évaluer la qualité des joueurs.

"L'évolution et l'engagement sont des choses différentes, car pendant le match la dynamique est différente. Avec les matchs, j'ai pu voir qui sont les athlètes les plus évolués, autrement dit, ceux qui sont dans de meilleures conditions pour intégrer l'équipe nationale dans cette prochaine compétition. Et dans le même temps, ceux qui doivent encore évoluer retourneront dans leurs clubs, samedi, pour continuer à s'améliorer".

Selon Ussaca, 18 joueurs iront à Vilanculos. Quant à la préparation, l'entraîneur a souligné que l'équipe est dans un bon rythme, et maintenant ils sont dans la dernière phase, qui est la partie technique et tactique.

"J'apprécie l'engagement de chaque athlète, car ils ont montré de bons indicateurs pour que nous ayons une meilleure équipe que la saison dernière". De nouveaux joueurs viendront s'ajouter au groupe car trois d'entre eux ont été écartés, à savoir : Anuvalda, Barca et Bachir.

En ce qui concerne le tirage au sort, Ussaca a déclaré que l'objectif est de gagner quel que soit l'adversaire, car toutes les équipes qualifiées comptent parmi les meilleures.

Maintenant que les groupes sont révélés, la préparation peut vraiment commencer pour les finalistes de la dernière édition. Toutefois, Ussaca a s'est réjoui de ce que le Sénégal, tenant du titre, ne figure pas dans le groupe du Mozambique pour le premier tour.

Le champion en titre, triple vainqueur en 2016, 2018 et 2021, affrontera l'Ouganda, Madagascar et l'Égypte.

La Coupe d'Afrique des Nations de Beach Soccer 2022 au Mozambique servira de tournoi qualificatif pour la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA 2023.