Afrique: Diplomatie - Les ambassadeurs du groupe africain se réunissent à Paris

L'ambassade de la République du Congo à Paris a abrité, le 13 septembre dernier, la réunion des ambassadeurs des pays de l'Union africaine pour un échange d'informations sur le rôle et les missions du centre de développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), ont confié diverses sources proches des participants à cette rencontre diplomatique.

Invitée à prendre part aux assises, la directrice du Centre de développement de l'OCDE, Ragnheiour Elin Arnadottir, a fait un exposé ayant pour thème : "Adhésion des pays africains au Centre de développement de l'OCDE", qui a permis aux ambassadeurs du Groupe africain de Paris d'être particulièrement édifiés sur le rôle et les missions dudit centre dans les relations de l'OCDE avec les pays africains.

Une occasion aussi, lors de cette rencontre, de se remémorer que le Centre de développement de l'OCDE, créé en 1961, est un forum indépendant de partage des connaissances et de dialogue, permettant aux pays membres de cette organisation et aux économies en développement de collaborer sur un pied d'égalité. En juillet de cette année, il comptait cinquante-trois membres, dont vingt-cinq pays de l'OCDE et vingt-huit non membres.

Le Centre a été un acteur important de l'élaboration de la Stratégie de l'OCDE pour le développement, et joue un rôle central dans sa mise en œuvre. Il favorise les débats et les échanges afin d'aider les pays dans leur recherche de solutions novatrices face aux nouveaux enjeux et problèmes de développement mondiaux.

Pour leur part, les ambassadeurs ont salué l'engagement de l'OCDE à s'ouvrir davantage aux pays en développement, qui sont de plus en plus nombreux à exprimer le vœu d'adhérer à cette organisation et profiter de son expertise.

Abordant le dossier relatif à la mise à jour du compte bancaire du groupe, les ambassadeurs ont noté avec satisfaction le renflouement de leur caisse grâce aux cotisations à jour de la majorité des ambassades et au versement des arriérés. Ils ont exhorté les ambassades en retard dans leurs cotisations au paiement de leur dû.

Au nombre des sujets évoqués au cours de cette réunion, on retiendra aussi celui relatif aux privilèges accordés aux ambassades françaises dans les pays africains. Les participants ont déploré le manque de réciprocité dans le traitement en la matière pour les ambassades des pays africains en France. Ils ont envisagé une action concertée pour qu'un équilibre dans l'octroi des privilèges soit établi.

La prochaine réunion se tiendra à l'ambassade d'Egypte, le 15 novembre. Le groupe souhaite avoir comme invité à cette rencontre Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères ; à défaut, ce serait le directeur du protocole.

Pour mémoire, les réunions des ambassadeurs du groupe africain se tiennent tous les trois mois et à tour de rôle dans chacune des ambassades. Elles s'inscrivent dans le cadre des consultations régulières et des échanges d'informations au sein de ce groupe qui est actuellement placé sous la présidence du doyen des ambassadeurs, le Togolais Calixte Batossie Madjoulba.