Congo-Kinshasa: Après avoir palpé du doigt les réalités du Maï-Ndombe Kwamouth - Muzito craint l'embrasement de tout le pays !

Le leader du Nouvel Elan, Adolphe Muzito qui séjourne depuis mercredi 14 septembre au Maï-Ndombe en proie aux violences entre les Teke et les Yaka, a vite déchanté au regard des dégâts enregistrés. Il a conclu que cette insécurité peut embraser tout le pays si on n'y prête pas attention.

Il a dû palper du doigt l'ampleur du désastre après avoir conféré avec les différents chefs coutumiers des villages et différents acteurs impliqués directement dans ce conflit meurtrier entre les deux communautés à savoir : Teke et Yaka. Muzito qui a déploré cet état des choses, a suggéré que les autorités traditionnelles et administratives mettent tout en œuvre pour que justice soit faite sans quoi, aucune réconciliation ne sera possible.

"On m'avait conseillé de parcourir seulement le fleuve pour des raisons sécuritaires. Mais je voulais palper du doigt ce que vit mes frères et sœurs d'ici... J'ai vu des villages brûlés, j'ai entendu les témoignages des déplacés et des chefs coutumiers avec qui j'ai échangé le long de ma route. Je pense qu'il faut que ces victimes obtiennent réparation... Il faut que justice soit faite si non, on ne saura pas réconcilier nos communautés. Ce qui se passe ici peut embraser tout le pays si on n'y prête pas attention. Voilà pourquoi, il faut que justice soit faite et victimes remises dans leur droit ", a dit le leader de Nouvel Elan.

Dans le cadre de son plaidoyer sur place à Kwamouth centre d'où ce conflit est parti, le coordonnateur de LAMUKA s'est entretenu aussi avec les chefs de service de sécurité et de défense.

Mboso aussi tire la sonnette d'alarme

Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mboso est revenu hier sur le conflit Teke-Yaka. Il a regretté que se poursuivent encore des actes de violence et de barbarie occasionnant des tueries massives parmi les populations Teke et Yaka.

A cet effet, il a annoncé que la représentation nationale va bientôt diligenter une mission d'enquête dans les limites de ses attributions. Au regard du mode opératoire prétendument utilisé par les deux populations concernées, le président de la Chambre basse du Parlement a fait savoir qu'il y a lieu de craindre l'implication d'une main extérieure car, dit-il, le peuple Teke et le peuple Yaka ont toujours vécu dans un climat de paix, "jamais le mode opératoire observé dans les violences actuelles n'a été utilisé dans le règlement de leurs différends".

De ce fait, Mboso a invité le gouvernement à mettre fin à la violence qui, selon lui, prend les allures d'une guerre de tranchée ethnique.

Il l'a également invité à identifier les auteurs et commanditaires de ces actes ignobles afin de les mettre à la disposition des instances compétentes conformément à la Constitution et aux lois de la République.

Et Jeanine Mabunda

Par son compte tweet, l'ancienne présidente de l'Assemblée nationale, Jeanine Mabunda a mis en garde contre le danger qui guette à la porte de la RD Congo et surtout l'urgence de repousser nos limites et notre égo pour bâtir un pays plus beau qu'avant.

Scrutant les derniers événements socio-politiques, l'élue de Bumba dans l'ex-province de l'Équateur fait remarquer que le pays de Patrice Lumumba serait en train de chavirer en pleine navigation.

Malgré les multiples tensions qui règnent en ce moment au pays, Jeanine Mabunda se réconforte de savoir que " la RDC est une et indivisible. De Lumumba, à Mzee Kabila, en passant par Kasa-Vubu et Mobutu, un bel héritage d'unité nationale nous a été légué ", a-t-elle écrit.

Lourde de sens, la suite de sa réaction soulève la question de paix sur l'ensemble du territoire national. Vu la crise sécuritaire qui fait rage dans le chef-lieu de la province du Maï-Ndombe, Jeanine Mabunda appelle les populations locales à œuvrer pour la paix.

Et de poursuivre : "En ce moment de tiraillements et de tensions dans le Pays, j'exhorte mes frères et sœurs de Kwamouth à sauvegarder la paix et à ne pas céder à des guerres fratricides".

Rappelons qu'à ce jour, près de 1746 maisons ont été brûlées et 80% villages Teke compris entre le village Mashaben et Kwamouth- centre sont vides à ce jour.