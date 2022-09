Sénégal: Magal de Touba - 21 morts par accident enregistrés en quatre jours, sur 235 interventions

21 décès ont été constaté sur les routes du Magal de Touba, édition 2022. La Brigade nationale des Sapeurs-pompiers (BNSP) a publié un bilan macabre lié aux accidents de la circulation survenus au cours des quatre derniers jours avant le Magal, célébré hier, jeudi 15 septembre 2022 à Touba. En effet, selon ce premier décompte, 20 personnes ont été tuées et 490 autres blessées sur quelque 235 interventions effectuées à Touba ou sur les routes menant vers cette capitale de la confrérie des Mourides. Ce bilan rendu public avant-hier, mercredi 14 septembre, et mis à jour hier jeudi avec un mort de plus, dépasse largement celui de l'année dernière, qui était de 3 morts à un jour de la manifestation religieuse.

L'affluence des fidèles vers Touba, à l'occasion du Magal, célébré hier, jeudi 15 septembre 2022, fait des ravages pour le moins inquiétants. En effet, la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers (BNSP) qui dit avoir effectué quelque 235 interventions à Touba et sur les routes menant vers cette ville religieuse, déclare avoir constaté 21 décès, à la date d'hier jeudi 15 septembre 2022. Soit un (01) mort de plus par rapport au dernier décompte de la veille. Faisant un bilan d'étape du Magal, du chargé de la communication de BNSP, le lieutenant-colonel Cheikh Tine a révélé que ces interventions effectuées depuis le 10 septembre ont concerné 574 victimes dont 21 décès.

Déjà, dans son décompte du mercredi 14 septembre, l'officier a déclaré que 20 personnes ont été tuées et 490 autres blessées dans des accidents de la circulation survenus au cours des quatre derniers jours sur les routes de la capitale de la confrérie des Mourides ou sur les routes menant vers cette ville religieuse. Selon la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers (BNSP), qui faisait le point à la veille de cette édition du Magal, ce triste bilan rendu public avant-hier, mercredi 14 septembre, est largement plus lourd que celui de l'année dernière, qui faisait état de trois (03) morts à un jour de la commémoration du départ en exile de Cheikh Ahmadou Bamba.

A en croire le lieutenant-colonel Cheikh Tine, chargé de la communication de la BNSP, "L'année dernière, au même moment, un jour avant le Magal, nous en étions seulement à trois (03) corps sans vie", a-t-il dit aux journalistes. "Le Magal de cette année risque d'enregistrer un bilan plus lourd que celui de l'édition précédente", a fait remarquer M. Tine.

Du samedi 10 au mercredi 14 septembre, 18 personnes ont été tuées dans des accidents de la route survenus entre Touba et d'autres villes, a-t-il renseigné. "Un décès causé par électrocution et un autre résultant d'une maladie ont été dénombrés au cours de la même période", a ajouté le chargé de la communication du BNSP. Par conséquent, Cheikh Tine invite les automobilistes à la "prudence" et les exhorte à se "reposer en cas de fatigue".

Des milliers de pèlerins provenant des 14 régions du Sénégal et d'autres pays se dirigent vers Touba pour la commémoration annuelle du départ en exil au Gabon de Cheikh Ahmadou Bamba, Khadimou Rassoul (1853-1927), le fondateur de la confrérie musulmane des Mourides.