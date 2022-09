Afrique de l'Ouest: Diplomatie culturelle, touristique et gastronomique - La Côte d'Ivoire abrite une foire internationale

Ce sont plus de vingt-milles (20 000) visiteurs attendus à la Foire internationale des saveurs d'Abidjan (Fisa). Avec pour thème " Gastronomie et diplomatie ", cet événement culturel, touristique et diplomatique aura lieu du 1er au 4 décembre prochain au Palais de la culture à Treichville-Abidjan.

Hier, à Ivoire Golf club de la Riviera-Cocody, lors du lancement de cet événement qui s'ajoute aux foires et salons, tels que le Sara, le Masa, qui ouvrent la Côte d'Ivoire à l'international, le Commissaire général, Franck Bilé Kodjo, par ailleurs directeur général de l'Agence ivoirienne d'ingénierie et de développement touristique (Aidt), a présenté les enjeux de cette foire. " La Fisa offre la possibilité, tout en restant à Abidjan, de faire voyager pendant 4 jours les papilles, les sens, dans plus de 53 pays du monde et aux travers de toutes les contrées de la Côte d'Ivoire", a-t-il rapporté.

En présence des représentants des ministères du Tourisme ; de la Culture et de la Francophonie ; de l'Agriculture et du Développement durable, avec le soutien de plusieurs membres du corps diplomatique accrédités près la Côte d'Ivoire, Franck Bilé Kodjo a également rappelé que la Fisa se décline en plusieurs espaces, dont " l'Espace éco-diplomatique ", " l'espace gastronomie internationale ", " l'espace gastronomie premium ivoire (Grands restaurants de la place) " ; " espace maquis " et " espace business ".

Des ateliers de formation, des circuits touristiques, des défilés de mode, des expositions, des circuits touristiques, des concerts live et un dîner-gala de reconnaissance sont au menu.

Plus de 40 chancelleries et ses organismes internationaux sont attendus à la Fisa. Des entreprises de secteur agro-industriel et alimentaire, les collectivités décentralisées, la chefferie traditionnelle, la presse apporteront un cachet particulier à cette foire qui est une large fenêtre que la Côte d'Ivoire ouvre sur l'international. Mme Maférima Diarrassouba, présidente du Conseil d'administration de la Sonapie, est la marraine de l'événement qu'accompagne aussi le Réseau de la presse touristique et hôtelière de Côte d'Ivoire (Repthoci), présidé par le confrère Serge Amani.