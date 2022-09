Congo-Kinshasa: Maï-Ndombe - Journalistes et avocats d'Inongo se disent satisfaits après avoir échangé avec Ritha Bola

La presse comme quatrième pouvoir, a été reçue le mercredi 14 septembre 2022, par l'autorité Provinciale du Maï-Ndombe, la Gouverneure Ritha Bola. Toutes les chaînes locales de la ville d'Inongo étaient valablement représentées. Question d'entretenir une collaboration harmonieuse.

Au fond, les professionnels des médias étaient venus solliciter une bonne collaboration entre eux et l'exécutif provincial chapeauté par Mme la Gouverneure Ritha Bola. Plusieurs suggestions ont été reformulées surplace entre autres, la construction d'un bâtiment moderne pour la radiotélévision nationale congolaise (RTNC) qui est sans abri ainsi que l'agence congolaise de presse locataire (ACP). A cet effet, Ritha Bola a promis de mener ses démarches afin de trouver le plus vite que possible une solution adéquate à cette problématique.

S'associant aux professionnels des médias, les praticiens du droit œuvrant dans le chef-lieu de la Province ont soumis à Mme la Gouverneure leur souci de voir Maï-Ndombe reprendre ses activités du barreau comme c'était le cas avant. C'est dire que les magistrats doivent être là afin de matérialiser la vision du Chef de l'Etat, celle du peuple d'abord et d'un Etat de droit.

De son côté, Mme la Gouverneure Ritha Bola s'est résolument engagée à rencontrer le conseil supérieur de la magistrature et toutes les autorités du pays afin de trouver vite les solutions idoines.

Ritha Bola à la rescousse des victimes du naufrage

Les victimes du naufrage du dimanche 11 septembre dans la rivière Lokoro n'ont jamais été délaissées. Aussitôt informée, la Gouverneure Ritha Bola s'était déplacée le lundi 12 septembre 2022 et avait dépêché une baleinière pour évacuer rapidement les rescapés de ce naufrage. Selon le bilan provisoire, 115 rescapés et 9 disparus. Larmes aux yeux et effondrée, Ritha Bola n'a pas hésité de faire un geste caritative d'une bonne mère de famille. Elle a été à la rescousse des rescapés. Un lot important des vivres et non-vivres a été distribué aux victimes.