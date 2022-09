Cote d'Ivoire: 16 Septembre ; journée de l'identité- Le plaidoyer des experts africains

Le 16Septembre de chaque année, est dédiée à la célébration de l’identité. En Côte d’Ivoire particulièrement, l’édition 2022 été marquée par un panel destiné à sensibiliser, informer et sensibiliser les autorités gouvernementales, les populations et les responsables de l’administration et le grand public sur la nécessité de la reconnaissance officielle de la journée de l’identité en Côte d’Ivoire. A l’occasion, un panel a été organisé par ID4AFRICA est une organisation non gouvernementale créée en 2014 ayant pour mission principale d’accompagner les nations africaines dans leur parcours de développement d’écosystèmes identitaires robustes et responsables autour de l’identité numérique au service du développement.

Belle tribune pour le Préfet hors grade, Konaté Diakalidia, ambassadeur pour la Côte d’Ivoire de ID4AFRICA, de préciser que cette Ong a aussi pour mission de faire la promotion de l’action humanitaire, de la sécurité et permettre un accès inclusif aux services en Afrique.

En clair, cette structure fait la promotion de l’accès à l’identité pour tous en Afrique en incitant et accompagnant les gouvernements à tout mettre en œuvre pour donner une identité à chaque africain ; cela, au moyen du numérique. Cette année, le thème retenu est : « Identité pour tous, inclusion, protection et autonomisation »

« Ce choix s’explique principalement par le fait que la mission du Ministère de l’Emploi et de la Protection Sociale est en lien avec la problématique de l’identité » a -t-il dit. Aussi, M. Konaté ajouté que toute l’équipe fait le plaidoyer auprès de plus hautes autorités ivoiriennes afin qu’en Côte d’Ivoire la date du 16 septembre soit officiellement reconnue « journée de l’identité » et que l’objectif ultime de l’identification de toutes les personnes vivant en Côte d’Ivoire soit une réalité.

Aussi, les panélistes, cinq en tout dont les Directeurs généraux de l’Office national de l’état civil et de l’identification (Oneci), l’Autorité des régulations des télécommunications et Tic (Artci/Tic) et de l’Institut national de la statistique (Ins), ont chacun exposé sur ce qui est fait par leurs structures pour non seulement faire la promotion de l’identité mais aussi la protection des données à caractères personnels. A la fin de leurs exposés, ils ont mis l’accent sur l’importance de l’identité du citoyen.

Légende photo : Des Dg ou leurs représentants ayant participé au panel ( Ph Bm)