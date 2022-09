Gabon: SAMEAU/La deuxième édition aura lieu du 21 au 24 septembre 2022 au Musée national de Libreville

La deuxième édition du Salon des Métiers de l'Audiovisuel et du Numérique (SAMEAU) lance les activités de ses formations du 21 au 24 septembre 2022. C'est ce qui ressort du point de presse organisé ce vendredi 16 septembre 2022. Point de presse animé par Jennifer De Mayombo, accompagnée des partenaires de cet événement du monde de la communication.

Les amoureux des métiers de l'audiovisuel ont pris rendez-vous avec la deuxième édition du Salon des Métiers de l'Audiovisuel et du Numérique (SAMEAU). Elle aura lieu du 21 au 24 septembre 2022 au Musée national de Libreville. Cette deuxième édition s'organise en partenariat avec le ministère de la Communication.

Jennifer De Mayombo, l'initiatrice de ce projet a expliqué à des fins utiles, que "Le salon des métiers de l'audiovisuel et du numérique est un concept initié par GAB'KULTURE évents. Cette structure fait dans la production des contenus de l'audiovisuel, notamment des films institutionnels, des émissions de divertissement, des documentaires pour la télévision et le cinéma. GAB'KULTURE évents est particulièrement active dans les domaines de la culture, de la publicité, les programmes éducatifs, pour la télévision et tous autres aspects de la communication" fait elle savoir clairement.

Aussi, poursuit-elle en édifiant l'opinion, que l'objectif visé est de "renforcer les capacités des professionnels de l'audiovisuel et du numérique, offrir des formations certifiées aux étudiants et amateurs dans le domaine de la communication en présentiel et en ligne".

Les cibles visées à cet effet, sont les professionnels, étudiants et passionnés de l'audiovisuel et du numérique

Il y aura au programme : Des conférences débats, des webinaires,

un village des médias avec des stands d'exposition et en prime, 4 jours d'ateliers de formation sur les métiers de l'audiovisuel et du numérique.

Plusieurs intervenants, plusieurs experts 100% locaux.

Pour toute information et réservation de stand :

Info Line : +241 066 63 95 94 ou 077 57 02 05 ;

Prix des places : 20000f amateurs et 35 000f professionnel

Billets disponibles au musée national et à Gabon 1ere.