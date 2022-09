Sénégal: Couverture sécuritaire du Magal - L'impressionnant dispositif de la Gendarmerie

La Gendarmerie nationale n'a pas lésiné sur les moyens pour la couverture sécuritaire du Magal de Touba. Convaincu que "cette année, le contexte qui est marqué par une pluviométrie excédentaire, avec son corollaire, les inondations, pourrait impacter le bon déroulement du Magal. Comme par le passé, la Gendarmerie nationale a déployé des moyens humains et logistiques significatifs pour participer à la sécurité des personnes et des biens notamment sur les axes routiers menant à la ville sainte de Touba", informe un communiqué de la Division Communication et Relations publiques de la Gendarmerie nationale (Divcom).

En effet, pour cette 128ème édition du Grand Magal de Touba, célébrée cette année le jeudi 15 septembre 2022, un évènement drainant des millions de fidèles et revêt une importance capitale pour la communauté mouride du Sénégal et de la diaspora, "deux mille cinq cents (2500) officiers et sous-officiers sont directement mobilisés avec deux-cent six (206) véhicules, cinquante (50) motos, trois (03) équipes drones, un ULM, deux (02) citernes à eau et six (06) engins de relevage", informe la source. Et de révéler que dans le même sillage, toutes les légions de Gendarmerie, dans leurs circonscriptions respectives, sont également mobilisées pour garantir la viabilité et la sécurité des voies de communication.

Mieux, pour s'assurer de la cohérence du dispositif de sécurité, le Général de division Moussa Fall, Haut Commandant de la Gendarmerie nationale, a effectué une visite de terrain le 12 septembre 2022. Ainsi, le Lieutenant-colonel Alioune Diop, Commandant la Légion de Gendarmerie de Thiès et chef des opérations, lui a présenté au poste de commandement opérationnel (PCO) implanté à la caserne de l'escadron de surveillance et d'intervention de Touba, le plan de sécurisation conçu pour le service d'ordre.

A cette occasion, précise la même source, "des observations et instructions ont été formulées par le Général Fall pour améliorer l'offre de sécurité de la Gendarmerie pour cet événement religieux majeur, en insistant sur la posture et le comportement des gendarmes vis-à-vis des pèlerins. La délégation du Haut-commandant s'est ensuite rendue au domicile du Khalife Général et chez son porte-parole pour une visite de courtoisie. Les guides religieux ont formulé des prières à l'endroit de leurs hôtes avant de recevoir de la part de la Gendarmerie nationale une contribution symbolique pour le Magal (bouteilles d'eau, gels et serviettes alcoolisées et masques)".

Tout en leur souhaitant un bon Magal, la Gendarmerie a exhorté les fidèles à la prudence, à la vigilance et au respect des règles de la conduite automobile. Non sans inviter, pour toute information, à appeler gratuitement le Centre de Renseignements et des Opérations de la Gendarmerie nationale aux 123 et 800 00 20 20.