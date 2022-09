Ile Maurice: Tableau validé par le chanteur Kalash Nora Harrison - "Mo lar sorti dan site pe vwayaze"

Elle s'appelle Nora Harrison et jusqu'ici pratiquait son art comme un moyen de se retrouver après avoir eu à surmonter plusieurs problèmes. Âgée de 24 ans et habitant à Cité Chebel, elle est artiste peintre et revendique fièrement d'en avoir fait son métier.D'autre part, des responsabilités, elle en a, car elle est aussi la jeune maman d'une fillette de 4 ans. Alors qu'elle ne croyait plus en son art à la suite de soucis professionnels, elle a récemment pu rencontrer l'artiste martiniquais Kalash à Maurice grâce à un tableau de lui qu'elle a peint.

"Cinq ans de cela, Kalash était venu à Maurice et il devait chanter à Anjalay. J'avais peint un tableau de lui, mais je n'avais pas pu le lui donner. Néanmoins, quand j'y repense, je me dis que ce n'est pas un hasard car, à l'époque, je n'avais pas le niveau que j'ai atteint aujourd'hui", se remémore Nora. Alors, quand elle a entendu que Kalash viendrait à Maurice pour le festival All Waves, l'occasion était trop bonne. Ce sera munie de ses pinceaux qu'elle attaquera le tableau du chanteur sans être sûre que cette fois elle allait pouvoir le lui donner. Elle y travaillera matin et soir, bien déterminée à ne pas passer à côté de sa chance cette fois. Tableau terminé, elle en publiera une photo sur sa page Facebook officielle. La photo ne laissera pas les internautes indifférents car beaucoup sont impressionnés par son niveau de réalisme. Le succès du tableau ne passera pas inaperçu et les organisateurs du concert vont même jusqu'à en partager la photo sur leur page officielle.

La rencontre avec Kalash

Le chanteur Kalash étant quelqu'un de très particulier, la mission de le rencontrer allait s'avérer compliquée. En effet, le chanteur a pour habitude de se rendre sur le lieu où il doit chanter, d'attendre en voiture, et de n'en sortir que pour monter sur scène, et une fois sa performance terminée, de retourner dans sa voiture sans s'attarder pour rencontrer ses fans. "Grâce à quelques contacts que je me suis fait dans l'univers artistique, j'ai pu savoir dans quel hôtel il se trouvait dans la région de Bel-Ombre. Du coup, je me suis rendue sur place et franchement, en voyant sa réaction quand il a vu le tableau, j'étais émue. Au début, il m'a demandé si c'était fait-main et peint, ou un imprimé. Et quand je lui ai dit que oui, il était très content. Il n'a pas hésité à po-ser avec le tableau." Le chanteur rappeur martiniquais, touché, acceptera le tableau et remerciera de tout cœur Nora Harrison. "Je n'en reviens pas, mais je suis fière de voir que mon art est quand même reconnu par un artiste international", confie Nora Harrison

Mission Kalash accomplie, Nora continue avec ses projets, notamment la mise en place d'une plateforme pour mettre en lumière les autres artistes peintres et graffiti comme elle, valoriser leur talent et venir en aide aux jeunes. Elle fait aussi des dessins sur commande et est accessible sur toutes les plateformes et réseaux sociaux à travers sa page Nora Art.