Congo-Kinshasa: Installés DG et DGA/OCC - Etienne Tshimanga et Christelle Muabilu à l'heure du travail !

Après leur nomination le 03 septembre dernier par ordonnance présidentielle, les nouveaux mandateurs de l'office congolais de contrôle sont officiellement entrés en fonction, mardi 13 septembre 2022. C'était après une cérémonie de remise- reprise tenue dans l'enceinte même de cette entreprise en présence de plusieurs personnalités, dont le Ministre du Commerce Extérieur Jean-Lucien Busa.

Dans une ambiance inoubliable, la cérémonie a été marquée en premier lieu par la signature des procès-verbaux, ensuite l'allocution du Directeur Général sortant de l'OCC, M. Gaby qui, dans son discours, a exprimé sa gratitude auprès des cadres et agents, tout en rendant hommage au Chef de l'Etat.

"Permettez-moi avant toute chose, de rendre grâce à l'Eternel Dieu Tout-Puissant qui, dans son plan, avait prévu ce jour... ; je voudrais par cette opportunité rendre un vibrant hommage au chef de l'Etat... J'espère avoir répondu à ses attentes et avoir, tant soit peu, réussi à matérialiser sa vision pour un OCC plus beau qu'avant... Enfin, ma gratitude va particulièrement aux agents et cadres de l'OCC, qui veillent sans relâche au bien-être économique et sociale de la population", a-t-il déclaré.

Intervenant à cette occasion, le Ministre Jean Lucien Bussa a donné des orientations à la nouvelle équipe d'administration et à la Direction générale en vue d'une gestion orientée vers les performances.

Il y a lieu de noter que les avoirs de l'OCC se lèvent à environ près de 13 millions de dollars américains et ses dettes auprès de la banque sont au total de sept millions cinq-cents mille dollars américains dont 15 millions pour désintéresser les retraités et décédés. Le DG sortant, après évaluation, a laissé l'office congolais de contrôle en parfait état et fait appel aux nouveaux mandataires de continuer dans ce même élan.