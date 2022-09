Congo-Brazzaville: Nomination - Brice Arsène Mankou rejoint l'Enap Québec

Pour la rentrée universitaire 2022-2023 au Canada, le Franco-Congolais Brice Arsène Mankou rejoint l'équipe des formateurs associés de l'École nationale d'administration publique (Enap), au Canada.

En poste en tant qu'enseignant invité au sein du département des affaires internationales depuis 2018, Brice Arsène Mankou cumulera désormais ses fonctions d'enseignant chercheur en France et celles de formateur associé de la direction des affaires internationales de l'Enap, au Canada, où il dispense déjà des cours destinés à diplômer les cadres soutenus respectivement par leur gouvernement de la République démocratique du Congo, du Burkina Faso, du Togo et du Mali.

Entre autres, dans le cadre de l'appui institutionnel que cette école canadienne entend apporter au Congo, en conformité de la vision des réformes à venir et qui sont portées par le chef de l'État, Denis Sassou N'Guesso, et le gouvernement d'Anatole Collinet Makosso, il sera en charge de préparer les projets de formations continues destinées aux cadres congolais en administration publique.

" Face aux nombreuses réformes portées par l'État congolais, notamment celles liées à la décentralisation, au développement local et à la coopération décentralisée, je considère cette mission comme un vrai challenge ", a souligné Brice Arsène Mankou. Et de déplorer que jusqu'alors, aucun cadre congolais ne soit encore venu se former à l'Enap, en dépit des possibilités et des bourses qu'offre cette école.

Parmi sa programmation, la politique de délocalisation des enseignements sur le continent prévoit que le Congo devienne le premier pays pilote en Afrique centrale. Ainsi, une équipe de l'Enap se rendra à Brazzaville pour faire un diagnostic des besoins en termes de formation des cadres en management de projets, en évaluation et administration des politiques, apprend-on.

De ce fait, après le Québec, Brice Arsène Mankou s'installera en Ontario pour préparer la feuille de route des projets de recherche portés par la direction du Centre canadien de recherche interdisciplinaire pour l'Afrique, le Caria, dont il est codirecteur. Il s'agit d'une académie dont les objectifs majeurs consistent à favoriser et à promouvoir la connaissance et le savoir sur l'Afrique et au service de l'Afrique, celle-ci étant considérée par le Canada comme étant un continent d'avenir.

Selon les initiateurs, le Caria souhaite, entre autres projets, proposer et fédérer une expertise internationale de recherche au Canada, mais tournée vers l'Afrique, afin de promouvoir et diffuser les savoirs et les connaissances sur le continent et les sociétés africaines pour lesquels elle prévoit également de constituer une banque de données numérisées sur des corpus pluri-formats (photos, vidéos, récits audio, autres supports, recherches et études inédites, etc). Enfin, il est désireux de participer au développement et au renforcement des compétences de haut niveau en Afrique.

L'Enap est un établissement universitaire, membre du réseau de l'Université du Québec fondée le 26 juin 1969. Elle a pour mission de contribuer au développement de l'administration publique à la fois comme champ de connaissance et comme champ de pratique.

Son siège social est situé à Québec, mais elle possède des campus d'enseignement régionaux à Montréal, Trois-Rivières, Gatineau et Saguenay. L'Enap se spécialise dans l'enseignement et la recherche en administration publique. Elle offre 33 programmes de 2e et de 3e cycle.

À l'automne 2015, l'université comptait 1 669 étudiants inscrits, répartis dans ses cinq campus. L'Enap compte près de 11 000 diplômés.