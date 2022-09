Congo-Brazzaville: Comedy Battle Revelation - Douze jeunes talents congolais en scène

Les douze candidats humoristes venus des différents départements du Congo sont sélectionnés pour leurs qualités et originalités scéniques, suite à un casting lancé par la chaîne de télévision congolaise, DRTV, dans le cadre de la première saison de Comedy Battle Revelation.

Les humoristes retenus sont Alvine le célèbre et Luc Mokoyo de la Sangha; Bel Debouzze de la Cuvette; Ange Boueya, Chymalda Mâ Nzoumba, Idéal et Tantine Anne de Brazzaville ; Tonton la loi du Pool; Gomez premier du Niari; Mystik et Ray bouity de Pointe-Noire.

A en croire le comité d'organisation de ce concours, les six premiers candidats qui auront plus de voix parmi les douze présélectionnés seront directement qualifiés pour les quarts de finale. Le lauréat de cette édition bénéficiera d'un soutien financier et d'un accompagnement de tous les partenaires du concours.

Ce sera également une opportunité pour ces jeunes talents de faire des rencontres avec des professionnels de la scène humoristique congolaise.

L'objectif est de promouvoir la richesse créative des jeunes humoristes, de favoriser le développement de leurs carrières en mettant en avant de nouveaux talents qui émergent sur l'ensemble du territoire national.

Les organisateurs veulent, par cette initiative, attirer l'attention des pouvoirs publics et des mécènes afin qu'ils aient un regard différent sur la comédie et qu'ils accompagnent ces jeunes. L'édition 2022 de Comedy Battle Revelation va confronter la diversité des cultures congolaises, développer l'esprit de la tolérance et le respect de l'autre dans sa singularité.