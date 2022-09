Congo-Brazzaville: Danse - Les acteurs vont à nouveau s'exprimer à Pointe-Noire.

La troisième édition de Dance challenge, un concours de danse qui met en valeur les talents dans cet art, sera lancé le 16 octobre avec la phase des présélections, a annoncé Gildas Bakala, promoteur de l'agence Prescom Media, organisatrice de l'événement. Il l'a fait savoir au cours de la conférence de presse animée le 15 septembre à Pointe-Noire, en compagnie des coaches et membres du jury dudit concours.

Après les deux premières éditions respectivement en 2010 et 2011, Dance challenge n'a pu depuis être organisé pour des raisons diverses. Pendant plus de dix ans, de nombreux danseurs et groupes de danse n'ont pu s'exprimer par manque d'activités pouvant les mettre en valeur. C'est ainsi que Prescom Media a décidé d'organiser à nouveau cet événement, a expliqué Gildas Bakala. Plusieurs innovations, a-t-il fait savoir, ont été apportées à cette édition dite de relance qui, contrairement aux précédentes, comporte une présélection qui aura lieu le 16 octobre. Les journées du 8 et 20 novembre sont réservées aux demi-finales avant la grande finale qui interviendra le 27 novembre.

Vingt-huit groupes composés de cinq danseurs chacun sont inscrits au concours du meilleur groupe de danse urbaine de la ville de Pointe-Noire. Ils vont prester sous l'œil du jury composé de Nestelia Forest, la diva de la chanson congolaise et féru de danse, Shabazz Lanez et Blondy Tecia, deux anciens danseurs professionnels lauréats de Dance challenge, et d'Armand Bouckhety, acteur culturel qui est le président du jury.

En toute indépendance et impartialité, le jury notera les danseurs à chaque passage et étape de la compétition. Les points décernés seront ajoutés à ceux reçus par SMS pendant le vote et aussi à l'applaudimètre. " La troisième édition de Dance challenge, qui comporte aussi un programme télé réalité, se veut ainsi innovante avec la récompense de 1 000 000 F CFA qui sera remise au groupe vainqueur et 500 000 FCFA au second en plus des trophées et autres prix en natures prévus par les partenaires et sponsors. Le lauréat bénéficiera d'un accompagnement (conseil, orientation, abonnement complet à l'agence Prescom Media...). Nous voulons amener les groupes et les danseurs à se structurer et entrevoir une nouvelle impulsion à leur carrière ", a dit Gildas Bakala.

Pour décrocher le graal, les groupes qui vont prester sur les musiques urbaines mais aussi sur les sonorités et rythmes locaux devront faire preuve d'originalité, de créativité et de discipline, ont rappelé les membres du jury s'adressant aux groupes participants. L'originalité, l'harmonisation et la synchronisation des pas, la tenue de scène, l'occupation scénique, le respect du temps, le choix musical, la créativité..., autant de critères sur lesquels le jury se prononcera à chaque prestation. "Restez vous-mêmes, donnez le meilleur de vous et surtout respectez le règlement intérieur et brillez par la discipline", ont martelé les membres du jury qui ont conclu que "l'indiscipline et les comportements déviants seront sanctionnés avec rigueur".