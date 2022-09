Afrique: Cameroun-Sao Tomé et Principe - L'audace de Junior Biyiha au-delà des frontières nationales

En compagnie de Jeanne Essosoua Songue, Consul Honoraire de Sao Tomé au Cameroun, il a été reçu en audience par le Président de l'Assemblée Nationale de Sao Tomé et Principe. C'était le 12 septembre 2022 à l'hôtel Krystal Palace de Douala.

" Je vous encourage de nouveau à oser, à faire preuve d'audace et d'initiatives, dans votre vie de tous les jours " Dixit Paul Biya à l'occasion de la célébration de la 51ème édition de la fête de la jeunesse. Et s'il est des jeunes qui semblent avoir saisi et cerné le message du chef de l'Etat, Junior Biyiha en ferait assurément partie.

Il en fait assurément partie qu'à travers son audace, il est engagé à faire rayonner, à fructifier, à rendre encore plus visible la coopération déjà assez florissante entre le Cameroun et Sao Tomé. Et quoi de plus approprié pour rendre visible une coopération interétatique que d'emprunter la voie de la communication et des transports tant il est vrai que ces deux secteurs participent à rapporcher les hommes.

L'audience accordée à Junior Biyiha, prospère homme d'affaires camerounais par le président de l'Assemblée nationale de l'Etat de Sao Tomé et Principes en présence de Jeanne Essosoua Songue, Consul honoraire et de certains hauts responsables de ce pays était assez évocateur. il se sera agi entre autres des possibilités donnant lieu d'investir à Sao Tome dans le domaine des médias et et des transports.

Cette initiative était d'autant plus bien accueillie qu'il s'agira de redynamiser la coopération avec ce pays membre de la Communauté Economique des États de l'Afrique Centrale, et observateur de la Cemac. ce qui est de bon augure pour le camerounais qui fait déjà ses preuves dans le domaine de la communication à travers, notamment avec la mise sur pied de " Radio audace " et de " audace magazine ", deux supports médiatiques qui donnent déjà le ton dans la capitale économique camerounaise et même à travers le continent. Le domaine de la communication n'est d'ailleurs pas le seul dans lequel excelle l'homme d'affaires camerounais. Il est aussi à la tête de plusieurs autres structures relevant du domaine des transports, des mines et des finances.

Des aspects qui ont aussi été évoqués lors de cette rencontre. Son Excellence Monsieur Santiago, président de l'Assemblée nationale a d'ailleurs apprécié à sa juste valeur cette initiative conduite par un dynamique homme d'affaire qu'on ne présente plus au niveau national et acte à relever l'image du Cameroun aussi bien au niveau local qu'à l'international. Ce qui lui a même déjà valu certains lauriers. Notamment ce prix d'Excellence à lui remis par le Collectif des Journalistes d'Investigation du Cameroun.

Il faut dire que les liens qui unissent le Cameroun et Sao Tomé et Principe datent depuis 1975. Avec cette autre passerelles que viendrait à poser Junior Biyiha, le champ de coopération entre les deux pays laissera entrevoir des perspectives sur lesquelles travaillent les deux nations. Et par extension redynamiser cette coopération avec ce pays membre de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, et observateur de la Cemac.