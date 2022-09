Afrique de l'Ouest: Vera L.Y. Adomako-Nyantakyi, experte en assurance - "Il faut amener les entreprises à mettre le bien-être des employés au premier plan"

interview

Vera L.Y. Adomako-Nyantakyi est directrice en charge de l'Assurance vie individuelle, entreprise et stratégie pour la Côte d'Ivoire, Cameroun et le Togo, à Prudential Beneficial. Dans cet échange, elle met l'accent sur la nécessité pour les entreprises dans les différents secteurs de privilégier le bien-être des employés en mettant à leur disposition des polices d'assurance.

Quelles sont les raisons de la création du Sommet PruCorporate ?

Le bien-être total des employés est un élément clé de la stratégie du capital humain. En tant que société dont l'objectif est d'amener les gens à tirer le meilleur parti de la vie, nous pensons qu'une conversation sur le bien-être des employés est l'un des moyens d'amener les entreprises à mettre ce bien-être au premier plan. Il ne fait aucun doute que l'assurance-vie joue un rôle important dans le bien-être des employés.

L'objectif du Sommet est donc, avant tout, de sensibiliser au bien-être des employés et de montrer le rôle des acteurs de l'assurance pour répondre aux besoins actuels et futurs des employés en Côte d'Ivoire. Des produits tels que les polices collectives, les produits de retraite collective qui permettent aux employés de protéger leur avenir, etc. ne sont que des exemples de la manière dont l'assurance est une initiative pour le bien-être des employés.

Quelle est votre vision de l'assurance en Afrique ? En Côte d'Ivoire ?

Comme je l'ai dit précédemment, notre vision est d'aider les gens à tirer le meilleur parti de la vie en rendant les soins de santé abordables et accessibles à tous, en protégeant le patrimoine et en aidant à faire croître leurs actifs ainsi qu'en épargnant pour leurs objectifs. En Asie et en Afrique, nous avons assuré la sécurité financière de plus de 19 millions de clients depuis près de 100 ans.

Le taux de pénétration de l'assurance en Afrique n'étant que d'environ 2,7 %, nous continuons à proposer des produits d'assurance vie abordables à plus de 1,2 million d'Africains sur les huit marchés où nous sommes présents. Dans les années à venir, grâce à des produits plus innovants mais abordables et à nos activités de responsabilité sociale d'entreprise, nous continuerons à jouer un rôle important en veillant à ce que les Ivoiriens bénéficient d'une sécurité financière et soient aidés à tirer le meilleur parti de leur vie.

Pourquoi misez-vous sur les Ressources humaines ?

Les Ressources humaines (Rh) jouent un rôle central dans le bien-être total des employés et nous avons vu au fil des ans, l'évolution du rôle des Rh qui est passé d'un rôle administratif à un rôle stratégique pour assurer le bien-être total des employés. Le rôle des Rh ne consiste plus seulement à recruter et à rémunérer les employés. Aujourd'hui, les entreprises de choix s'intéressent au bien-être total des employés, tant au travail qu'en dehors de celui-ci.

Car le capital humain est l'actif fondamental de toute entreprise. Il existe plusieurs initiatives visant à améliorer le bien-être des employés. Mais l'une des initiatives les plus efficaces qui n'ont pas reçu beaucoup d'attention est l'assurance-vie... et je ne parle pas de l'assurance santé... qui est assez populaire, mais combien d'entreprises savent réellement comment l'assurance-vie peut garantir une productivité élevée et aider à atteindre les objectifs de l'entreprise ? Je vais vous donner un exemple.

Imaginez une entreprise dont un employé est malade et qui devra s'absenter du travail pendant 3 à 6 mois, le défi auquel les Rh sont confrontées est de savoir comment faire preuve d'empathie envers l'employé malade tout en continuant à le maintenir sur la liste des salariés. En même temps, le travail doit être fait. Une chose qu'une police d'assurance-vie peut faire, et que nous fournissons une couverture qui garantit l'embauche d'un personnel intérimaire pour faire le travail jusqu'à ce que l'employé se rétablisse.

Quelles sont les thématiques qui seront débattues par les panélistes ?

Nous avons choisi d'examiner l'assurance en tant qu'initiative Rh pour atteindre les buts et objectifs de l'entreprise. Ceci étant dit, nous examinerons également l'environnement réglementaire actuel et futur ainsi que les innovations dans le domaine de l'assurance afin de garantir que les besoins des clients sont satisfaits et qu'ils sont traités équitablement.

Dans certains pays comme le Nigeria, le Malawi et le Kenya, l'organisme de réglementation des assurances a rendu l'assurance-vie collective obligatoire pour tous les employeurs, ce qui montre l'importance de l'assurance-vie pour le bien-être des employés. La bonne nouvelle est que les courtiers d'assurance contribuent à garantir que les entreprises obtiennent des produits de valeur au meilleur prix et c'est pourquoi nous allons discuter aussi du rôle des courtiers d'assurance et de la manière dont ils peuvent aider les responsables Rh à tirer le meilleur parti des solutions d'assurance.

Quels sont les professionnels qui y participeront, outre les responsables Rh et des courtiers d'assurance ?

Le Sommet PruCorporate réunit des experts chevronnés, des représentants du gouvernement, des membres de l'organisme de réglementation des assurances, des membres d'associations de courtiers d'assurance, etc. L'objectif est de fournir une plateforme pour une approche globale de la discussion sur le bien-être des employés avec l'assurance comme catalyseur. Nous avons des experts clés tels que M. Claude Adigbonon, directeur des ressources humaines et de la logistique à Orange Bank, M. Bah Kouakou, contrôleur des assurances à la Direction générale des assurances de Côte d'Ivoire.