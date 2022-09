Afrique: Mercato 2022 - A l'Est, du nouveau pour de nombreux joueurs africains

De nombreux joueurs Africains, comme le Congolais Cédric Bakambu, le Malien Diadie Samassekou, le Nigérian Peter Etebo, le Camerounais Nicolas Ngamaleu ou le Guinéen Momo Yansane, ont profité d'un marché estival des transferts qui s'achève plus tard dans des ligues, situées à l'est ou au sud de l'Europe (Grèce, Turquie, Russie, etc.) ainsi que du golfe persique (Arabie saoudite, Émirats Arabes Unis, etc.) pour se trouver un nouveau club.

Dans les grands championnats européens de football (Allemagne, Angleterre, Espagne, France, Italie, Portugal, Pays-Bas, etc.) le marché estival des transferts de joueurs s'est arrêté il y a deux semaines. Mais dans d'autres ligues, situées plus à l'est ou au sud du continent, le Mercato s'achève à peine ou est sur le point de le faire. C'est également le cas pour des pays comme le Qatar ou l'Arabie Saoudite (clôture ce 16 septembre 2022). Autant d'opportunités ou de portes de sorties pour de nombreux joueurs africains.

En Grèce, les portes se sont ainsi refermées le 15 septembre à 23h59. Le Congolais Cédric Bakambu, libéré de son contrat par l'Olympique de Marseille, et le Malien Diadie Samassekou, prêté par Hoffenhein (Allemagne), s'y sont engouffrés en signant à l'Olympiakos Le Pirée. Le Nigérian Peter Etebo aussi, en quittant Stoke City (Angleterre) pour un prêt à l'Aris Salonique. La Super League hellène, une destination également pour l'Algérien Mehdi Zerkane, qui a quitté Bordeaux (France) pour l'OFI Crète.

Certains ont en revanche décidé de quitter la Grèce, à l'instar du Camerounais Kevin Soni, parti de l'Asteras Tripoli pour Hatayspor en Turquie, une formation qui a aussi pris le Ghanéen Christian Atsu et le Cap-Verdien Zé Luis. L'Égyptien Ahmed Hassan Mahgoub a emprunté un chemin quasi identique à celui de Kevin Soni, allant de l'Olympiakos Le Pirée à Alanyaspor. La Süper Lig plaît donc toujours autant aux valeurs sûres du continent. Ainsi, le Congolais Christian Luyindama est passé de Galatasaray à Antalyaspor.

La Russie attire toujours

Malgré la guerre en Ukraine et les innombrables sanctions envers la Russie, son championnat reste visiblement suffisamment attractif. Certains y sont allés avant le 8 septembre, à l'instar du Camerounais Nicolas Moumi Ngamaleu. Le Guinéen Momo Yansané, lui, qui a déjà évolué en Biélorussie et en Russie, retrouve la Premier Liga avec le Pari NN, après une belle parenthèse avec le Sheriff Tiraspol en Moldavie.

Il y a aussi la Roumanie où le Sénégalais Ibrahima Mbaye va poursuivre sa carrière, du côté du CFR Cluj. Un club qui avait également recruté le Camerounais Jean-Claude Billong. La Bulgarie, elle, a séduit le Nigérian Abdullahi Shehu (Levki Sofia) et le Malgache Thomas Fontaine (Beroe), sans clubs.

Le golfe persique aussi

Hors d'Europe, les pays du golfe persique offrent également des opportunités. Sans club, le Sénégalais Opa Nguette a ainsi rebondi aux Émirats arabes unis, avec le FC Baniyas.

L'Arabie saoudite a aussi fait office de porte de sortie pour l'Algérien Ryad Boudebouz après la fin de son expérience à Saint-Etienne, en France. Il est allé à Al Ahli, tandis que l'Ivoirien Cheick Comara a quitté le Wydad (Maroc) pour Al Arabi.